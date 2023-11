Il saluzzese scalda i motori e prepara la 100 Miglia Monviso 2024

“In 100 Miglia muori e risorgi un sacco di volte”. E’ la sintesi perfetta dell’ultra trail del Monviso, la corsa nata quattro anni fa dall’intuizione di unire in un unico intenso itinerario borghi medievali e paesaggi montani, notti stellate e albe mozzafiato.

2 Vallate, 18 Comuni, oltre 500 volontari e migliaia di spettatori sono i numeri di un’avventura dal sapore epico, che negli anni ha saputo crescere introducendo nuove distanze da correre nella tre giorni della 100 Miglia.

Un appuntamento speciale, a cui si è affezionato non soltanto il popolo degli ultra trailer: attorno a questa gara si catalizzano energie e passioni, voglia di partecipare ed emozionarsi di fronte allo sforzo fisico e mentale di atleti che lungo 160 chilometri compiono un viaggio dentro se stessi. C’è una storia per ogni atleta alla partenza. E ogni piccolo ristoro incontrato nel percorso conta.

Accanto alla regina, la 100 Miglia Monviso - M160K, altre tre gare che accenderanno i riflettori sulla corsa in montagna: da un lato le inedite M45K da 45km e M20K da 20km, dall’altro lo storico Monviso Trail, a fine agosto, un concentrato di paesaggi mozzafiato ai piedi del Re di Pietra, con partenza da Crissolo.

Il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita quali promotori, Regione Piemonte e ATL del cuneese come patrocinatori, la Fondazione Amleto Bertoni in qualità di ente organizzatore, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront, ufficializzano le date della terza edizione della 100 Miglia Monviso, e lanciano la sfida a tutti i runner in cerca di limiti da superare.

LE GARE

M160K

Sicuramente la sfida più grande che il nostro territorio possa offrire: 8000 metri di dislivello positivo che si sviluppano in 160 km tra Valle Po - Bronda e Valle Varaita, con partenza e arrivo nella capitale dell’antico Marchesato: Saluzzo. Alle 21 di venerdì sera il centro cittadino si accenderà per accompagnare l’inizio dell’avventura di centinaia di ultra-runner. Il percorso si sviluppa inizialmente sulle colline della Valle Bronda, per poi uscire dai boschi arrivando al Colle di Gilba, panoramico crocevia a cavallo delle Valli Po e Varaita. Di lì Rifugio Bertorello e Pian Munè, quindi discesa su Oncino, passaggio ad Ostana e tappa nella prima importante base vita di Crissolo. Da qua inizia l’alta montagna, 40 km al cospetto del Monviso, passando per i Rifugi Quintino Sella e Vallanta, rifugio da cui si sale ancora al Passo della Losetta per poi iniziare una lunga “discesa” lungo la Valle Varaita, passando per una borgata di incredibile fascino, Chianale, in un sentiero tra Italia e Francia, per poi trovare il lungolago di Pontechianale, che porta a Casteldelfino e quindi a Sampeyre, da cui si ricomincia a salire verso Meira Paula. Dopo una discesa a Brossasco, ultimo sforzo fino a Santa Cristina di Verzuolo, da cui si inizia ad intravedere il traguardo: il centro di Saluzzo ormai sembra a due passi, e l’emozione dell’arrivo non è lontana.

M45K

La grande novità dell’edizione 2023 è stata una nuova gara di distanza intermedia, per chi vuole avvicinarsi gradualmente alle 100 Miglia, o per chi è in allenamento per altre sfide dell’anno. Questa gara però ha una caratteristica tutta Terres Monviso: un anno si parte da Paesana (Valle Po), un anno da Sampeyre (Valle Varaita). Un anno 60k, un anno 45k. Insomma, si cambia sì, ma sempre nella continuità dei percorsi firmarti 100MM. 45 km e circa 2000 metri di dislivello per godere al massimo della parte bassa della 100 Miglia Monviso: partenza dal centro di Sampeyre, centro che con la sua bellissima piazza attraversata dal “sentiero” 100 MM si presta ad una partenza. Da qui la salita verso Meira Paola e poi su sino alla cresta spartiacque tra le due Valli. Si corre verso il Colle del Prete, quindi, raggiunta la vetta del Monte Ricordone, per gli ultimi 30 km della corsa, si prosegue attraverso Brossasco, Isasca, San Bernardo del Vecchio e Santa Cristina, per raggiungere anche loro la festa che li attende al traguardo in centro a Saluzzo.

M20K

Che cosa mancava alla 100MM? Una gara corta che desse modo anche a coloro che hanno pochi km nelle gambe, o poco tempo, di far parte della “grande famiglia” della 100. Per questo l’abbiamo inventata e la domenica mattina sarà ancora una festa, ancora una partenza, ancora un arrivo. 20 km e circa 1000 metri di dislivello da Brossasco sino a Saluzzo passando per Isasca, San Bernardo del Vecchio e Santa Cristina. Un tragitto in un bosco antico, tra Chiese e Colli, per chiudere con 5 km che ti fanno immergere nell’Italia del 1500, in un Marchesato la cui bellezza è oggi valorizzata e protetta quotidianamente.

MONVISO TRAIL

Domenica 25 agosto a Crissolo si chiude il trittico del Monviso, a Crissolo - il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso - prenderà il via il Monviso Trail, una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” passerà nella storia dell’alpinismo italiano, attraverso Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme. «Questo evento è molto più di una gara di corsa, è un’avventura per tutti coloro che la vivono, capace di unire territori e coinvolgere pubblico e volontari, promuovendo il turismo consapevole e sostenibile» commenta il comitato organizzatore.