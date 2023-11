Iniziata la stagione teatrale del Milanollo a Savigliano

Ha preso il via con Alessandro Benvenuti in “Falstaff a Windsor”, domenica sera, la stagione teatrale 2023/2024 del Milanollo. Organizzata come sempre dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, la stagione ha registrato fino ad ora un'ottima vendita di abbonamenti: 202 in totale (76 venduti online e 126 in “cassa”, presso l'Ufficio cultura del Municipio).

Ottimi riscontri anche per quanto riguarda i prossimi spettacoli in cartellone. Restano disponibili 30 posti per quanto riguarda “Le nostre anime di notte” – il 20 dicembre, con Lella Costa ed Elia Schilton – e 10 posti per “Così è (se vi pare)”, in programma il 21 gennaio, con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato.

Giovedì 28 dicembre al Milanollo arriva invece “La Locandiera” di Goldoni. Posti ancora disponibili: prevendite presso l'Ufficio cultura (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12). Per info: 0172.710235