A Cuneo Forza Italia inaugura la sede provinciale: a tagliare il nastro il ministro Zangrillo con il governatore Cirio

Forza Italia apre la sua sede provinciale nel cuore della città di Cuneo e a tagliare il nastro sarà Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione. Insieme a lui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

L’appuntamento per l’inaugurazione è per sabato 2 dicembre alle ore 9, in via Bartolomeo Bruni 5 - angolo via Vittorio Amedeo.

“Concludiamo un anno ricco di lavoro e soddisfazioni con l’apertura di questa importante casa del cittadino - dice Franco Graglia -. Presidio del territorio, la sede provinciale di Forza Italia vuole essere un punto di incontro per chi crede nei nostri stessi valori e si prodiga per fare il bene del territorio e dei suoi abitanti. Ringrazio il ministro Zangrillo che, nonostante i suoi molteplici impegni, ha sempre un occhio di riguardo per la provincia di Cuneo ed è anche grazie alla sua preziosa e costante presenza, che la Granda sente Roma più vicina. Perché è solo attraverso la conoscenza del territorio, delle sue criticità e delle sue potenzialità che è possibile lavorare in maniera sinergica, portando avanti con competenza e concretezza progetti utili ai cittadini”.