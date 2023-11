Bilancio Regione, Bongioanni: «Tre milioni e 350mila euro in più per ambulanti, filiera del legno, frutticoltori e sci club»

«Sono riuscito a inserire e far approvare nella Legge regionale di variazione di bilancio previsionale 2023-25, votata oggi dal Consiglio regionale, alcuni importanti emendamenti che ho seguito e voluto fortemente, e che stanziano complessivamente 3 milioni e 350mila euro in più a sostegno di imprese, associazioni e categorie produttive del territorio piemontese, e in particolare di quello cuneese. Per la prima volta viene stanziato un importante contributo di 2 milioni di euro agli ambulanti, un milione in più per la filiera del legno, 100mila al settore ortofrutticolo, 250mila complessivi agli sci club. Sono tutti interventi emersi da un fitto calendario di incontri che ho avuto con imprenditori, operatori economici e con i loro rappresentanti. Poter confermare loro che siamo riusciti a mantenere tutti gli impegni assunti è oggi per me un motivo di orgoglio e di rinnovata fiducia nella politica come strumento per affrontare criticità e sostenere lo sviluppo della nostra regione».

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni commenta l’approvazione della Legge regionale di variazione del bilancio previsionale 2023-25, votata oggi dall’aula di Palazzo Lascaris.

«La soddisfazione – aggiunge Bongioanni - è ancora più grande perché questa variazione è l’ultima occasione in cui possiamo incidere su un bilancio pluriennale di questa legislatura. E su questo sono convinto che abbiamo fatto davvero un buon lavoro».

Ecco in dettaglio gli emendamenti approvati e le modalità in cui intervengono:

FILIERA DEL LEGNO

Un milione di euro in più sulla legge sulla Filiera del legno piemontese. «Abbiamo aumentato di un milione di euro lo stanziamento sulla mia Legge sulla filiera del legno piemontese approvata il 10 ottobre scorso. Questo permetterà di dare vita a un bando finalizzato al sostegno dell’innovazione tecnologica e acquisto di attrezzature per tutta la filiera su cui interviene la legge: dal taglio con il comparto di boscaioli e segherie, ai mobilifici, carpenteria, imballaggi ed edilizia del legno».

AMBULANTI

«Grazie a un mio emendamento da ben 2 milioni di euro, per la prima volta viene finanziato in modo considerevole il commercio ambulante. Questo stanziamento permetterà di emanare a breve bandi per l’acquisto di attrezzature e messa in sicurezza dei banchi degli ambulanti. È il primo intervento di sistema dopo il contributo di 1.000 euro a fondo perduto che avevo fatto stanziare per sostenerli nell’emergenza del lockdown. È una richiesta emersa in numerosi incontri con le associazioni datoriali degli ambulanti, e quindi una promessa mantenuta».

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Un nuovo contributo di 100mila euro alla Agrion, società controllata dalla Regione che svolge attività di ricerca nel settore ortofrutticolo.

«Un’eccellenza messa particolarmente in crisi nell’area saluzzese dall’aumento dei costi e dagli eventi climatici avversi. Il bilancio recepisce così una precisa richiesta d’intervento che mi era stata rivolta dai frutticultori del Saluzzese durante un convegno a Manta: sono lieto di poter confermare anche a loro che la richiesta ha trovato riscontro».

SCI

Un nuovo contributo di 150 mila euro alla Fisi, che va ad aggiungersi ai 100mila che Bongioanni aveva già fatto inserire nel Bilancio di previsione.

«Sono in totale 250mila euro, che andranno ad alleggerire i costi degli sci club, e quindi la quota a carico delle famiglie che intendono favorire la pratica dello sci per i propri ragazzi. Ulteriori 150.000 euro vanno a sostenere la nascita di nuove Academy nel campo dell’alta formazione sportiva».