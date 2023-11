CostellAzioni: al convegno conclusivo la firma del Patto Educativo di Comunità

Il 24 novembre a Cuneo, CostellAzioni, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha raccontato i suoi 3 anni di attività davanti ad una platea di addetti ai lavori e di rappresentati di Associazioni, Enti ed Istituzioni nella sala convegni all’ultimo piano del Rondò dei Talenti.

CostellAzioni ha operato su livelli differenti con una visione che ha unito sia attività per migliorare le competenze dei ragazzi nell’immediato, sia azioni sulla comunità volte a creare sinergie e nuovi punti di riferimento sul territorio, per dare continuità nel futuro alla lotta contro la povertà educativa.

Nei 5 territori coinvolti, Dronero e 4 quartieri di Cuneo (Centro Storico, Donatello, Cerialdo, Borgo San Giuseppe), sono stati oltre 300 i ragazzi e le ragazze coinvolte nelle attività di sostegno alla didattica, corso di Literacy e alfabetizzazione, socializzazione e aggregazione, ma anche in 20 laboratori creativi che hanno stimolato nuove competenze e fatto scoprire ai ragazzi i loro talenti in numerosi settori sportivi, artistici e creativi.

Tra le azioni volte ad attivare le comunità attorno ai bisogni dei ragazzi, CostellAzioni ha attivato due nuovi centri aggregativi, potenziando inoltre quelli già presenti nei territori. Per le famiglie sono nati due sportelli di ascolto e di orientamento ai servizi, uno a Cerialdo e uno a Borgo San Giuseppe. Tra gli obiettivi più ambiziosi del progetto sicuramente la volontà di dare una forma continuativa ed ampia alle azioni che la comunità può e deve mettere in campo a sostegno di un’educazione inclusiva. Dopo 3 anni di progettazione partecipata tra scuole, enti e associazioni del territorio, questo obiettivo è stato raggiunto con la firma a Dronero e Cuneo dei Patti Educativi di Comunità. “Prossimo Futuro” è il nome scelto e a Cuneo la firma che sancisce l’impegno a fare rete intorno ai ragazzi e alle ragazze è stata apposta proprio come momento conclusivo del convegno di CostellAzioni al Rondò dei Talenti. Primi firmatari, di un documento che vuole rimanere libero ed aperto a nuove sinergie, sono stati il Comune di Cuneo, la Fondazione CRC, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, le Cooperative MOMO S.C.S e Emmanuele, gli Istituti Comprensivi partner del progetto, insieme all’ITC "F.A. Bonelli" e al CPIA Cuneo 1, la Fondazione Opere Diocesane Cuneo, ETS Casa del Quartiere, Associazione Apice e circa altre 15 realtà tra associazioni sportive, comitati di quartiere, parrocchie e associazioni culturali di tutta Cuneo.

Il convegno ha illustrato agli addetti al settore i numeri e le attività di un progetto che in questi 3 anni si è sempre raccontato attraverso la voce e le opere dei ragazzi. Particolare e originale il modo con cui proprio i ragazzi seguiti dal progetto si sono raccontati ai loro compagni ed ai loro insegnanti: diventando protagonisti di uno storytelling interattivo di che ha “invaso” per due giorni i 4 piani del Rondò dei Talenti.

Ma frutto dell’impegno dei ragazzi nel raccontarsi anche oltre 50 video (tra cortometraggi, interviste, doppiaggi), e migliaia di scatti fotografici che sono diventati una mostra fotografica e un calendario.

“CostellAzioni è stato un progetto molto complesso ed articolato –spiega Ileana D’Incecco della Cooperativa Momo, capofila del progetto - che, oltre ai numeri assolutamente positivi sui miglioramenti dei ragazzi seguiti e sulla partecipazione generale dei minori alle attività proposte, lascia un’eredità importante alla città: una comunità consapevole e interessata ai bisogni di bambini e ragazzi in difficoltà, che intende proseguire e rafforzare la collaborazione e la condivisione mantenendo vivo il patto educativo “Prossimo Futuro”. I presidi educativi di territorio contribuiscono a prevenire e arginare situazioni di povertà educativa e marginalità sociale dei minori, ma hanno bisogno di continuare a dialogare e co-progettare con scuole, enti e associazioni locali per poter mantenere solido il proprio ruolo educativo sul territorio. CostellAzioni termina il proprio percorso, ma non si fermano i servizi e le collaborazioni che ha contribuito a generare e animare”.

