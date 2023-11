Bocce: Auxilium Saluzzo, due medaglie ai campionati regionali a terne

Specialità petanque protagonista nell'ultimo fine settimana dell'Auxilium Saluzzo, con due medaglie a livello regionale.

In occasione dei campionati regionali a terne, il sodalizio saluzzese conquista un argento ed un bronzo.

L’argento è opera del settore femminile, categoria B, con il secondo posto di Simona Parizia Boggero, Lucia Marchetti ed Annamaria Pellegrino.

Bronzo nella categoria C maschile con Pietro Fornetti, Lorenzo Dutto e Donatello Dedominici.

Per la specialità volo a livello giovanile l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo del direttore sportivo Paolo Costa parteciperà alla final four della Coppa Europa di club under18, che si terrà in Francia ad Eybens, nelle giornate del 2 e 3 dicembre. Al bocciodromo saluzzese, continua il Memorial Giancarlo Occelli, che si concluderà lunedi 18 dicembre.