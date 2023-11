Partiti per Roma i quarantuno abeti donati al Vaticano dal Comune di Cuneo [FOTO]

A una settimana dall'inizio del viaggio dell'abete di Macra alla volta del Vaticano oggi, martedì 28 novembre, intorno alle ore 11, sono partiti anche i 41 abeti donati dal Comune di Cuneo al Vaticano e che addobberanno per il Natale la sede papale.

Tutte le piante sono state caricate sopra a un mezzo pesante della ditta Ballario Trasporti di Trinità, che condurrà il carico in direzione della capitale con arrivo previsto per domani, mercoledì 29 novembre.

La scelta del Comune è ricaduta sul vivaio di Pratavecchia gestito da Alberto Falco e dalla moglie Marisa Garnero. Una realtà che, da oltre mezzo secolo, coltiva e vende abeti per alberi di Natale. Fino a qualche anno fa, dal primo dicembre alla Vigilia di Natale, la signora Marisa era presenza fissa in largo Caraglio e in piazza Boves, dove vendeva gli alberi alle famiglie cuneesi e non solo.

Un altro pezzo di Valle Maira accenderà il Natale 2023 nella città simbolo della Chiesa cattolica.