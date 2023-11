Lpm Bam Mondovì: intervento chirurgico al naso per Capitan Grigolo

La capitana del Puma Laura Grigolo si è sottoposta in data odierna a un intervento chirurgico al naso. A comunicarlo è stata la sua società, la Lpm Bam Mondovì, con un post pubblicato sulla propria pagina social che vi proponiamo integralmente:

"A seguito dell’infortunio occorso la scorsa settimana, comunichiamo che la nostra capitana Laura Grigolo ha riportato una frattura composta delle ossa proprie del naso. Gli esami diagnosi ed i consulti medici effettuati hanno indicato la necessità di intervento chirurgico. Questa mattina la schiacciatrice è stata ricoverata ed operata presso l’Ospedale di Savigliano: a Laura gli auguri di una prontissima ripresa"

La schiacciatrice del Puma aveva riportato un trauma facciale fortuito nel corso del match contro la Picco Lecco di mercoledì scorso. Ancora da stabilire con certezza i tempi di recupero, che comunque non dovrebbero essere particolarmente lunghi. La schiacciatrice del Puma, infatti, potrebbe restare fuori per una ventina di giorni. Anche dalla nostra redazione gli auguri a Laura Grigolo per un rapido rientro in campo.