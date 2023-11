Volley femminile, il punto sulle giovanili Mon.Vi.: brillano Serie C e Under 18, secondo squillo per la Prima Divisione verde

L’ultimo fine settimana di novembre vede come sempre tante squadre Mon.Vi. impegnate sui terreni di gioco della regione. Tanti i successi, in particolare tra le compagini più “vecchiette”, mentre qualche piccolo passaggio a vuoto non vanifica il buon inizio dei sestetti più giovani.

SERIE C

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam - Erresse Pavic 3-1

Buonissima prestazione della Serie C di Vicoforte, che piega la Erresse Pavic in rimonta e conquista tre punti molto importanti per il suo cammino. Coach Pagliuca schiera l'abituale sestetto con le diagonali Avico-Noviello, Musso-Mollo e Cagnasso-Sciolla con il libero Marabotto, inserendo a partita in corso il libero Fenoglio e la palleggiatrice Fissore, entrambe autrici di un'ottima prova. Dopo il primo set vinto dalle ospiti, le vicesi si sciolgono e riescono ad imporre il loro gioco, andando ad imporsi nei successivi tre parziali. Miglior marcatrice della serata è la centrale Cagnasso, che mette a terra 16 palloni. Buone prove e numeri da doppia cifra anche per Mollo (11), Sciolla e Noviello (10).

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Verde - Dronero Dragons 3-0

Mon.Vi. Bam LPM Rossa - VBC Savigliano 3-0

New Volley Asti - Mon.Vi. Bam Lpm Blu 3-0

Due successi ed una sconfitta sono il bilancio del venerdì sera di Prima Divisione. A fermarsi è la formazione blu, che nel big match della serata perdono in casa della capolista New Volley Asti. La formazione di coach Manera incappa in una serata storta e non è capace di trovare soluzioni alle offensive delle avversarie, che piazzano allunghi decisivi sfruttando alcune incertezze delle monregalesi, soprattutto in fase difensiva. Al Palamanera arriva il secondo squillo per la compagine verde, che regola in tre set un Dronero con qualche assenza. Le ragazze di coach Cornaglia disputano una partita di grande concentrazione, caratterizzata da tanta attenzione in difesa e da un servizio finalmente efficace. Sugli scudi l’opposto Patetta, che in attacco rappresenta un enigma non risolvibile per le avversarie, ma tanti segnali positivi arrivano da tutte le atlete chiamate a dare il loro contributo.

Tutto bene anche per la Under 16 di coach Pechenino, che all’ITIS piega a sua volta in tre set il VBC Savigliano in un campionato che lo stesso coach definisce “molto formativo e interessante”. Contro una squadra pari età è il servizio a spaccare in due la partita: alla fine della gara saranno ben 18 gli ace per le “Monvine” a fronte di soli sei errori. Mattatrice della serata è la schiacciatrice Veselinovic, che ottiene 11 dei suoi 17 punti proprio in quel fondamentale.

UNDER 18 FIPAV

Volley Busca - Mon.Vi. Bam Lpm 0-3

Successo di grande importanza per la Under 18, capace di imporsi in casa dell’insidiosa Busca. Le giovani di coach Pagliuca non riescono a prendere il largo nel primo set, trovando sempre la reazione delle padrone di casa ad ogni tentativo di allungo. Più netta la seconda frazione e senza storia la terza, con il servizio delle monregalesi che prende via via il sopravvento. Buona prova dell’opposto Graglia, che appare finalmente efficace ed in grande crescita.

UNDER 16 REGIONALE

Vol-ley Academy Volpiano - Mon.Vi. Bam Lpm 3-0

Non riesce a portare a casa punti da Volpiano la Under 16 regionale, che priva di capitan Albesano cede in tre set alle padrone di casa. Coach Pechenino analizza la sconfitta e il momento delle sue:“Il campionato sta procedendo con evidenti difficoltà di risultati. Direi però che settimanalmente abbiamo spunti interessanti su cui progredire e soprattutto stiamo vedendo venir fuori le situazioni che proviamo in allenamento. È chiaro che gli altri non ci aspettano, ma sono sicuro che vedremo con il tempo i progressi.”

UNDER 16 TERRITORIALE

Rosso Officine Morozzo - Mon.Vi. Bam Lpm Bianca 0-3

Mon.Vi. Bam Lpm Rossa - Centallo Volley Rossa 3-2

Rs Volley Racconigi - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 3-0

Nel posticipo della giornata recedente, giocata lo scorso martedì, la formazione bianca di Under 16 espugna in tre set il campo di Morozzo. Dopo un primo set controllato da cima a fondo, le “Monvine” patiscono il ritorno delle morozzesi, agendo però con lucidità nei due successivi tirati finali di set. In evidenza in battuta la coppia Ambrogio-Beqiri (9 ace in tutto), mentre in attacco si fa notare la schiacciatrice Battaglio. La giovane formazione verde rimanda l’appuntamento con la prima vittoria nel girone, pur trovando qualche buono spunto in quel di Racconigi. Nei primi due set l’Under 14 di coach Roà non riesce ad essere precisa, commette tanti errori e paga lo scotto della giovane età. Molto meglio il terzo parziale, con un grande vantaggio costruito nelle prime fasi, seppur non concretizzato a causa di qualche errorino. Lunga maratona vincente per il gruppo rosso, che si impone al tiebreak su Centallo. Le nostre conducono sempre il gioco, ma non riescono a chiudere il secondo e soprattutto il quarto set. Importante la reazione nel quinto parziale, dove non subiscono il contraccolpo psicologico di una partita che sembrava già vinta sfuggita incredibilmente di mano, ma riescono ad imporsi nel finale nonostante un avversario, ricordiamo, due anni più grande.

UNDER 14 REGIONALE

Mon.Vi. Bam Lpm - Volley Parella Torino 3-0

Sesta vittoria del gruppo Under 14 regionale, che nel sabato pomeriggio dell’ITIS piega in tre set le torinesi di Parella. Nonostante qualche errore di troppo, le giovani di coach Viola controllano con autorità la gara, facendo la differenza soprattutto in attacco. Efficaci anche i centrali, in particolar modo con Bovetti, molto utile anche a livello di personalità. All’alba del girone di ritorno, Mon.Vi. Bam Lpm resta al secondo posto del girone ma ad un solo punto da In Volley.

UNDER 14 TERRITORIALE

Lab Travel Honda Cuneo - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 3-0

Cuneo continua ad essere la “bestia nera” della formazione verde, che dopo la gara di andata deve cedere anche quella di ritorno. Il primo parziale è tutto di marca biancorossa, con le monregalesi frenate da tanti errori, in particolare sul primo tocco. Un po’ meglio le successive due frazioni, con le ragazze di coach Roà che conducono anche per alcuni frangenti ma subiscono le padrone di casa nei momenti decisivi.

UNDER 13

Club76 Playasti Gold - Mon.Vi. Bam Lpm Rossa 3-

0Mon.Vi. Bam Lpm Verde - Villanova Volley Bam 0-3

Nel giorno di riposo della formazione blu arrivano due passi falsi per le Under 13. Nel girone di Eccellenza incappa in una giornata storta la formazione rossa, che si arrende ad Asti in tre set. Tanti errori penalizzano la prestazione delle giovani di coach Viola, che restano comunque nelle zone alte della classifica insieme ad Alba ed allo stesso Asti.È sconftta anche per la formazione verde, che a Vicoforte lascia strada per 3-0 al Villanova. Le ragazze di coach Salvatico disputano una buona prova in fase ricettiva e difensiva ma non riescono ad essere incisive in attacco, giovando in quel fondamentale con poca grinta e un po’ di timidezza. Lo staff sta comunque raccogliendo molti spunti su cui continuare la crescita delle giovanissime atlete.

UNDER 12 CSI

Cervasca Tigri - Mon.Vi Bam Lpm 0-3

Non si ferma la marcia delle giovanissime “Monvine” nel campionato di Under 12 CSI. Le bimbe di coach Salvatico ottengono il quarto 3-0 consecutivo, questa volta ai danni del Cervasca, e restano a punteggio pieno. Buona la prestazione delle giovanissime atlete, tra le cui fila si segnala anche l’esordio della classe 2014 Maria Bertone.