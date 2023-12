Domenica 10 dicembre Busca si trasforma in un magico paese incantato con i mercatini di Natale

Domenica 10 dicembre a partire dalle ore 9 e per tutta la giornata a Busca grandioso appuntamento con i mercatini di Natale.

Ecco mappa ed orari muovendosi di piazza in piazza per tutta la città:

Via Umberto I & Piazza della Rossa

Negozi, musica e punti ristoro

● Ore 10.00 INAUGURAZIONE dei Mercatini con Prismabanda & la Banda Musicale di Castelletto di Busca a seguire partenza per le Piazze del Mercatino di Natale

● Dalle ore 10.00 - Babbo Natale e il suo villaggio con “Il Salotto delle donne”. Ci sarà anche l’Albero di Natale allestito dalla ditta Miretti Giardini

● Comitato di Attissano - Mundaj

● Gruppo degli Alpini di Busca - il Vin Brulè

● Comitato di San Martino e la Polenta in Piazza ●

Live painting con Vincenzo Ingrassia

Piazza Regina Margherita Il cibo ed i prodotti del territorio

● Croce Rossa di Busca e il trucca bimbi

● Food Truck Rusty Cone: coni salati, fritti, birra artigianale

● Borgo delle rane di Alba: rane fritte, cannolo di Langa ●

Ore 11.00 & ore 15.30 - Giacomino Pinolo con Meskla Magica … spettacolo dedicato alle famiglie e ai più piccoli

● Birrificio artigianale DELAB

● Casa Francotto ospiterà la mostra “L’altra metà: la donna nell’arte” - La rassegna consta di pannelli storici che raccontano l’arte nella seconda parte del Settecento e le artiste nate nell’Ottocento, per giungere alla pittrice polacca Tamara de Lempicka (1898-1980) rinomata soprattutto per lo stile raffinato dei suoi ritratti degli anni ‘30 in pieno stile Art Decò. Orario di apertura: domenica 10,00/12,00 – 14,30/18,30

Piazza Santa Maria

Il Mercatino con i prodotti del territorio, dell’ingegno e artigianato

SANTA NEL BALON _ Educational e solidarietà in un battito di ali Per tutto il giorno stand dell'associazione con giochi ed educational per bambini ed adulti con il banchetto di oggetti solidali di una mano per i bambini

● SANTA BALLOON EDUCATIONAL ore 10.00 attività educational per adulti e bambini nella magia sensoriale della balena la nostra mongolfiera a terra che non può più volare, spiaggiata, in veste natalizia con i nostri volontari ed elfi inclusivi. Ingresso gratuito

● I CICERONI DI DATAMETEO EDUCATIONAL - Alla scoperta di Busca con: SANTA IN CITY BIKE ore 09.30: e 15.00 durata 2 h circa Con partenza da Piazza Savoia facile percorso outdoor in citybike che fa capo al nostro educational I Ciceroni della Terra alla scoperta della città e dei dintorni, con un occhio attento ai segnali del tempo. Con un nostro esperto biker e meteorologo e una bravissima guida cicloturistica. Info costi e prenotazione: Nadia 3389030142

● SANTA IN TOUR ore 10.00: e 15.30 durata 2 h circa Con partenza da Piazza Savoia verrà proposta da una guida storico naturalistica una versione natalizia del tour Busca antica, segreta sotterranea e natalizia ,con il supporto dei nostri volontari. presenta novità un percorso accessibile anche a diversamente abili in carrozzella. Info costi e prenotazione: Marco 3395611722 ● Food di territorio VisoaViso - panini e birra

● Banchetti artigianato e prodotti di territorio locale

Museo Parco dell'Ingenio

SANTA NEL BALON ore 08.30 e 14.30: voli liberi in mongolfiera a cospetto del Monviso da Ingenium accessibili a tutti con una mongolfiera che può ospitare anche una sedia a rotelle. Ingresso gratuito - Info costi e prenotazione: Ilenia 392 2079148

Piazza Savoia

Il Mercatino, il cibo, i prodotti del territorio e dell’artigianato

● Le sculture in legno di Daniele Viglianco

● Banchetti artigianato

● Food di territorio Carne & Frittelle di mele con Cismondi

● Percorso con Trattori a pedali per i più piccoli a cura di Cismondi

Piazza Fratelli Mariano

● Per tutta la giornata appuntamento in piazza: al mattino con i grandi mezzi e al pomeriggio con le manovre dei Vigili del Fuoco in occasione del 160° anno di fondazione Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco

● Prove di volo - presentazione del nuovo drone in dotazione al Comando di Polizia Locale da utilizzare anche per i controlli previsti dal Piano di Protezione Civile

E inoltre … Sabato 9 dicembre 2023 ore 14:00 CASTELLETTO DI BUSCA Zona San Rocco ASPETTANDO SANTA - Decollo delle mongolfiere con Santa che regala dolci ai bimbi Info costi e prenotazione: Paolo Caraccio - Datameteo Educational - 3245509545