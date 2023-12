In carcere da trent'anni come insegnante: a Fossano il maestro Mario Tagliano racconta la propria storia

L’esecuzione penale per minori o giovani adulti rappresenta in Italia una buona prassi, un modello virtuoso.

Oggi i diciassette Istituti minorili vivono però un momento di particolare difficoltà, con una nuova popolazione di ospiti, in larga parte stranieri e minori non accompagnati, spesso caratterizzati dall’assunzione di sostanze illegali o dall’abuso di farmaci, privi di reti familiari o sociali e protagonisti di nuove forme di devianza e violenza urbana.

La detenzione minorile o dei giovani adulti pone nuove problematiche sociali che esigono risposte innovative, mentre ancora una volta il carcere finisce per essere rappresentato come una soluzione semplice per le sfide complesse della società contemporanea.

Dagli oltre trent'anni di insegnamento del maestro Mario Tagliani e gli oltre quaranta del cappellano don Mecu Ricca , ancora oggi è in grado di offrire importanti spunti di riflessione per tutti.

Mario Tagliani è nato nel 1951 a Salaghetto di Bedizzole, in provincia di Brescia. È un maestro, e a questo lavoro è arrivato un po' per caso, un po' per passione, un po' per amore.