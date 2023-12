Saluzzo: al via le iscrizioni per la 21esima Fitwalking del Cuore

Le associazioni, scuole, gruppi di volontariato hanno tempo sino a lunedì 4 dicembre per inviare la scheda d’iscrizione. Non solo l’evento, anche il meccanismo di erogazione dei contributi è inclusivo e premiante, ricevono infatti il contributo, in proporzione al numero di iscritti, tutte le associazioni/gruppi che vendono almeno 100 pettorali.

Il costo del pettorale è rimasto invariato ed è di 5 Euro, come sempre interamente devoluti in beneficienza a sostegno dei progetti presentati dalle associazioni e dai gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni e in parte ad uno o più progetti scelti dall’organizzazione sempre in ottica solidale e territoriale.