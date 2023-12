Il sindaco di Bra Gianni Fogliato incontra i cittadini

Un'occasione di confronto e di discussione sulle priorità di Bra: è quella che organizza il sindaco Gianni Fogliato per sabato 2 dicembre alle ore 17.45, presso le Cantine Ascheri (via Piumati 25).

Sarà un momento di confronto con diversi membri della comunità, di età e ruoli sociali differenti, per ascoltare quali necessità e prospettive vedono per Bra. Spiega il primo cittadino: "Sarà il mio primo momento pubblico come candidato, da cui mi propongo di trarre idee e spunti per redigere il programma di governo. Un programma che guarderà alla continuità con la mole di progetti che abbiamo iniziato a concretizzare in questi anni, ma anche ad un futuro della città che intendo scrivere insieme ai braidesi che porteranno il proprio contributo".