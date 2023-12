A Cuneo un Pomeriggio dedicato al benessere e alla crescita personale

Il prossimo 10 dicembre, dalle ore 15, presso il Centro Agape in corso Nizza 36, Cuneo, si terrà un evento straordinario dedicato al benessere e alla crescita personale attraverso il potente strumento del Counseling.

In un mondo sempre più frenetico, dove le sfide quotidiane possono pesare sul nostro benessere individuale e relazionale, un'opportunità unica si presenta per gettare luce su un prezioso alleato: il Counseling.

L'evento è progettato con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di questa risorsa, capace di offrire un sostegno professionale fondamentale per affrontare le difficoltà quotidiane, perfezionare la comunicazione e sviluppare una consapevolezza più profonda di sé stessi.

Questo mini convegno è un’opportunità per incontrare professionisti del settore che guideranno i partecipanti attraverso una varietà di esperienze ed informazioni che coprono un ampio spettro di conoscenze legate al Counseling.

Il pomeriggio inizierà con un'introduzione alla professione di Counselor, illuminando il ruolo cruciale che gioca nel promuovere il benessere individuale e relazionale.

Successivamente, saranno presentati alcuni interventi di ricerca dei diplomandi dell'Accademia di Tara e di altri colleghi, fornendo un'occasione di apprendimento e condivisione di esperienze.

Seguirà la presentazione del libro "Il Metodo Ihbes® – Il Segreto di un Buon Viaggio" pagine che promettono ispirazione e conoscenza.

I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le peculiarità di questo Metodo e il modo in cui possa arricchire il loro percorso di crescita personale.

La giornata terminerà in un breve ma significativo momento di meditazione guidata, fornendo un tempo di rilassamento e presenza.

Il 10 dicembre rappresenta un'occasione per coloro che desiderano migliorare la propria vita emotiva e relazionale attraverso il potenziale trasformativo del Counseling per avviare un percorso verso un benessere più profondo e appagante.

Logistica:

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione in anticipo per garantire una migliore organizzazione e accoglienza. Per informazioni e prenotazioni, contattare il cell. 3293091505.