Al Comprensivo "Arpino" di Sommariva del Bosco c'è il Salone dell'Orientamento

Saranno una quindicina le scuole superiori che si presenteranno ai ragazzi di Terza Media durante il Salone dell’Orientamento in programma il 1° dicembre alle 17 presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Arpino” di Sommariva Bosco, in via Giansana 37.

L’evento sarà articolato in due momenti: dalle 17 alle 18 la dottoressa Chiara Viberti della cooperativa Obiettivo Orientamento Piemonte terrà un seminario dedicato ai genitori, in modo che papà e mamme possano accompagnare i figli nella scelta.

Nella seconda parte della serata, fino alle 19,30, le diverse aule dell’istituto diventeranno altrettanti stand nei quali le scuole superiori presenteranno la loro offerta didattica e laboratoriale, distribuiranno materiale informativo, illustreranno iniziative e progetti ideati per gli studenti. Saranno presenti diversi professori che insegnano negli stessi istituti superiori, così i ragazzi di Terza Media potranno chiedere direttamente a loro informazioni e chiarimenti.

«E’ compito della scuola promuovere iniziative che orientino gli alunni a capire quale percorso seguire dopo le Medie – dice la professoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino di Sommariva Bosco -. Oltre a essere un obbligo di legge, è un progetto in cui il nostro istituto crede fortemente e che porta avanti da anni: vogliamo offrire ai ragazzi un supporto qualificato per aiutarli in una delle prime scelte davvero importanti della loro vita».

Al Salone dell’Orientamento di Sommariva Bosco parteciperanno gli insegnanti di licei, istituti tecnici, professionali e della formazione professionale di Alba, Bra, Carignano, Carmagnola, Fossano, Savigliano.

L’Istituto Comprensivo «Arpino» di Sommariva Bosco comprende i tre plessi di Sommariva, Ceresole e Sanfrè. Gli alunni delle classi Terze sono un centinaio.