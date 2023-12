Anche l'Istituto Comprensisvo di Bossolasco-Murazzano rappresentato al corso di formazione di Aix en Provence

Nella settimana tra il 22 e il 28 ottobre 2023 si è svolto il corso di formazione in lingua francese presso l’Università di Aix en Provence.

Il corso è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e ha visto la partecipazione di undici docenti di Scuola Primaria provenienti da tutto il Piemonte, in particolare dalle province di Torino, Asti e Cuneo.

L’Istituto Comprensivo di Bossolasco-Murazzano è stato rappresentato dall’insegnante Germani Daniela, che riferisce:

“É stata un’esperienza molto arricchente, sia dal punto di vista professionale che umano. Le insegnanti formatrici M.me Berger e M.me Larger hanno coinvolto tutte noi in modo gioioso in attività didattiche pratiche e costruttive; grazie a tali attività gli alunni potranno beneficiare di un primo “assaggio” della lingua francese fin dalla Scuola Primaria”.

Questa mobilità in Francia si colloca all’interno del Piano di sviluppo europeo dell’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano, che prevede mobilità dello staff e scambi degli alunni con scuole estere. Nello scorso anno scolastico 14 docenti dei tre ordini di scuola sono stati in visita a scuole finlandesi e hanno partecipato a un corso sulla metodologia CLIL in una scuola internazionale in Bulgaria. In quest’anno scolastico altre 14 docenti parteciperanno a mobilità europee in Portogallo, Danimarca e Spagna.