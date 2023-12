A Riccione vince la regina del nuoto braidese Anita Gastaldi: prima nei 200 misti donne

Pronti, partenza, via: si è tuffata e una bracciata dopo l’altra ha costruito il suo capolavoro, fermando il cronometro a 2’12’’60, davanti ad Anna Pirovano, che ha chiuso in 2’13’’83 e Chiara Della Corte, terza con il tempo di 2’14’’97.

Soddisfazione e orgoglio per il titolo italiano, che Anita ha inseguito e conquistato con i colori del team VO2 Nuoto Torino, dopo un cammino tempestato di successi clamorosi, che l’hanno portata alla definitiva consacrazione in questo sport.

Il mondo l’ha conosciuta tre mesi fa alla 31ª edizione dei Fisu World University Games, tenutisi a Chengdu, in Cina, per lei un fantastico poker nelle acque del Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre. Prima con l’argento nella staffetta 4x100m stile libero donne e l’argento nella staffetta 4x100m stile libero mista. Poi con la medaglia d’oro nei 200m misti donne e infine il bronzo nella staffetta 4x100m misti donne.

Se il tempo limite per Parigi 2024 non fosse stato 2’10’’9, sarebbe pure andata alle Olimpiadi. Ora la sua prospettiva a cinque cerchi va avanti. È una strada lunga per questa ragazza di 20 anni, che si allena con dedizione e forza di volontà notevoli. In aggiunta all’Università. Tempo libero nullo, gioie tantissime.