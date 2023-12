Calcio, Coppa Italia Serie D: Bra fuori agli ottavi, la Casatese espugna il Bravi

Si ferma agli ottavi di finale, come nella scorsa stagione, il cammino del Bra in Coppa Italia Serie D. I giallorossi vengono sconfitti per 1-0 nella sfida giocata al Bravi contro i lombardi della Casatese (girone B) ed escono dalla competizione. Decide un gol su calcio di rigore trasformato da Colombo al quarto d'ora del secondo tempo. Veemente ma poco lucida e di conseguenza senza risultati apprezzabili la reazione dei padroni di casa. bet-italia.info

LA CRONACA

Dopo un avvio equilibrato la partita sale di intensità attorno alla metà del primo tempo. Il Bra prova a pungere con Marchisone, reduce dalla doppietta di Borgosesia. L'attaccante classe 2001 manca la stoccata vincente su suggerimento di Vaiarelli, poi conclude centralmente un'azione personale. Poco prima una conclusione di Matija, innescato da Fogliarino, era stata deviata in angolo. La Casatese risponde con Mendola, ben servito da Colombo: la difesa giallorossa si oppone con efficacia. Pezzo di bravura di Marchisone in chiusura di frazione. Il suo tiro al volo di prima intenzione, da posizione defilata, viene respinto, non senza affanno, da Maffi. Squadre a riposo sullo 0-0, con un Bra in crescendo.

Al 5' della ripresa scocca l'ora di bomber Musso, fresco di laurea (out Vaiarelli). In campo anche Gerbino per Matija mentre Commisso inserisce Strada al posto di Saracino. Episodio pesante al 59': l'arbitro risolve, decretando il penalty, una situazione convulsa in area giallorossa. Colombo spiazza Tchokokam e porta la Casatese in vantaggio. Floris non ci sta ed opera altri cambi: Giallombardo e Daqoune rilevano Bosio e Tuzza; poco dopo Tos subentra a Magnaldi. Il gol subito toglie serenità ai braidesi, che si buttano all'attacco seppur con eccessiva frenesia. In pieno recupero vibranti proteste per un tocco di mano in area lombarda, l'arbitro lascia correre ma rimane più di un dubbio. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale: la Casatese vola ai quarti (affronterà il Livorno), Bra out.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Tchokokam, Magnaldi (64' Tos), Giorcelli, Ropolo; Mawete, Matija (50' Gerbino), Tuzza (61' Daqoune), Fogliarino, Bosio (61'Giallombardo); Vaiarelli (50' Musso), Marchisone. A disp: Piras, Floris, Valleriani, La Scala. All Floris

Casatese (4-3-3): Maffi, Scipione, Videkon, Oppizzi, Saracino (55' Strada); Mendola (74' Perego), Gulinelli, Losa; Comberiati, Isella, Colombo (67' Stefanoni). A disp: Cipolla, Romano, Caraffa, Esposito, Seria, Cargiolli. All: Giuseppe Commisso

Gol: 60' Colombo (rig)

Ammoniti: Marchisone, Musso, Gulinelli, Strada, Comberiati, Fogliarino

Arbitro: Daniele Benevelli di Modena, assistenti Simone Iuliano di Siena e Mariano Pascale di Bologna