A Savigliano diventa permanente il senso unico in via Garibaldi

Dopo un periodo di sperimentazione, sono diventate permanenti in questi giorni le modifiche alla viabilità in via Garibaldi.

Si tratta del senso unico nel tratto compreso tra l'intersezione con via Tapparelli-piazza Molineri e via Misericordia (palazzo dell'Università), per la sola direzione di marcia verso piazzetta Misericordia (da nord verso sud).

In sostanza, chi arriva dall'Università non può più svoltare a sinistra verso la chiesa di San Pietro, ma solo a destra, verso la Crosà Neira. Chi arriva da Piazza Molineri, dunque, ha il senso unico fino a piazzetta Misericordia.

Le modifiche erano state introdotte in via sperimentale nello scorso settembre, con la riapertura delle scuole, per decongestionare il traffico nel centro urbano negli orari di punta dell'entrata e dell'uscita degli studenti e consentire una maggiore fluidità della circolazione.

Visti i riscontri positivi, anche da parte dei residenti della zona, si è deciso di rendere il provvedimento permanente, non soltanto negli orari di ingresso e uscita scuole.

Non appena la modifica alla viabilità è diventata operativa, nei giorni scorsi, l'Ufficio tecnico ha provveduto ad installare la nuova segnaletica.