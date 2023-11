Anche Alba, Bra e Roero in Cogesi, il Comitato Acqua Bene Comune: "Bene, peccato per il tempo perso"

Purtroppo non può esimersi dal constatare come, in assenza delle succitate avversioni, il processo si sarebbe completato già da anni evitando i danni che i cittadini hanno dovuto sopportare a causa delle inefficienze: gestionali, sullo sviluppo del piano di investimenti e sull’ottenimento dei finanziamenti pubblici oltre ai costi legali sostenuti dalle amministrazioni e dalla stessa Cogesi.

Come sottolineato anche dal presidente Calderoni e dal direttore Ronco, il Comitato ribadisce che tale processo non può prescindere dal pieno rispetto del referendum del 2011 e dalle votazioni espresse dalla grande maggioranza dei sindaci del cuneese.

Altre, sempre recenti, notizie di stampa rendono nota, da dichiarazioni del sindaco Bo, una situazione debitoria di Egea, decisamente maggiore del previsto. Questo conferma come il partenariato misto, ancor più se gestito con il modello duale di governance adottato in Egea, sia risultato del tutto fallimentare. La public company non ha funzionato e il pubblico è stato sottomesso agli interessi privati senza poter svolgere il suo ruolo di indirizzo, controllo e di gestore delle concessioni.

Tutti i Comuni improvvidamente soci di Egea, non si illudano di poter mantenere un benché minimo potere nella newco proposta dall'acquirente Iren: svolgano piuttosto il loro ruolo di gestione del rapporto concessorio per il gas e il teleriscaldamento e facciano tesoro dell'esperienza per il futuro. Per il settore idrico, dedichino le loro migliori energie a contribuire alla crescita ed efficienza della consortile pubblica Cogesi.