Comitato Alberi di Saluzzo: il presidente scrive considerazioni su piazza Battaglione Alpini e via Mattatoio “rifunzionalizzate”

In merito alla riqualificazione di piazza Battaglione Alpini e via Mattaio, recentemente conclusi, riceviamo e pubblichiamo le considerazioni inviate alla nostra testata da Edoardo Bonicelli, presidente del Comitato “Alberi di Saluzzo” e ideatore del gruppo facebook omonimo.

"Sui due interventi, ormai conclusi, di “rifunzionalizzazione” (come vengono definiti dal Comune di Saluzzo) di piazza Btg Alpini e di via del Mattatoio, di fatto compresi in unico progetto appaltato a circa 250.000,00 euro, mi permetto di esprimere due giudizi molto diversi tra loro e nella fattispecie: su piazza btg Alpini giudizio negativo e su via del Mattatoio moderatamente positivo.

La parte positiva del giudizio espresso per via del Mattatoio è giustificata dal fatto di aver mantenuto in vita i diciassette aceri adulti e la loro sottostante area erbosa.

Qui dobbiamo rammentare che era prevista dal progetto approvato la sostituzione integrale dei diciassette aceri bianchi esistenti con dodici aceri rossi, con evidente perdita immediata delle funzioni svolte dalle loro chiome in fatto di ombra, di filtro e di ossigenazione dell'aria che sarebbe perdurata per almeno dieci anni.

Peraltro anche a regime, volendo fare i ragionieri, le predette funzioni sarebbero sempre state in negativo rispetto ad oggi sia per la minor dimensione degli aceri rossi rispetto ai bianchi sia per il fatto che numericamente da 17 sarebbero scesi a dodici.

Nel giudizio sopra espresso, ho inserito davanti al termine “positivo” l'avverbio “moderatamente” in quanto ritengo che il progetto di questo percorso pedonale (in asfalto colorato) non sia stato sufficientemente coraggioso: avrebbe dovuto essere meglio ancorato a via dei Martiri ed esteso pertanto sino alla intersezione delle due strade.

La prospettiva di via del Mattatoio con aiuola di maggiori dimensioni, vista da via dei Martiri ne avrebbe sicuramente guadagnato. Avrei altresì evitato di eliminare le due piccole aiuole, ad andamento curvilineo, disposte all'imbocco del ponte pedonale sul rio Torto: rendevano più grazioso quell'angolino.

Comunque sia, per questo intervento, a nome del Comitato Alberi di Saluzzo e dei diciassette aceri ancora in piedi in via del Mattatoio ringrazio chi ha accettato di modificare le risultanze progettuali approvate e chi ha contribuito a far si che ciò avvenisse.

Invece purtroppo, per quanto concerne Piazza Btg. Alpini il Comune di Saluzzo è andato dritto per la sua strada, con piccole modifiche rispetto al progetto approvato, e non ha voluto sentire ragioni in merito al mantenimento in essere dei tre grandi aceri che avrebbe comportato un ripensamento della sistemazione superficiale per essere integrati in essa. Ed è stato un vero peccato non aver fatto questo ripensamento.

Così oggi ci ritroviamo uno zatterone di asfalto colorato ma non drenante che si protende a penisola su una piazza di asfalto nero anch'essa non drenante. L'area erbosa posta sullo zatterone, che peraltro è stata un poco incrementata rispetto al progetto approvato, è racchiusa da cordolature in pietra in tanti “vasoni a raso” che “galleggiano” su una base di asfalto colorato frammentata e sovradimensionata rispetto alle reali necessità di transito e sosta dei pedoni che diventa purtroppo l'elemento visivamente predominante.

Su entrambe i lati di questa penisola sono stati disposti a livello del piano carrabile numerosi stalli per parcheggio ed anche qui, non si è ritenuto necessario differenziare la loro superficie in colore e struttura rispetto alla carreggiata, utilizzando una delle tante soluzioni esistenti in grado di garantire la permeabilità dei suoli che il Comune chiede nei nuovi interventi dei privati ma che , fino a qui, ha disapplicato nei suoi (oltre al presente caso vedasi anche piazza XX Settembre).

Per quanto concerne gli alberi prima c'erano tre soli grandi aceri che garantivano ombra e schermatura agli edifici prospicienti, oggi sono stati messi a dimora sedici ciliegi da fiore che, naturalmente nell'immediato non sono in grado di garantire nulla di tutto ciò; il grave è che anche nel futuro, sotto questo aspetto le previsioni sono tutt'altro che rosee!

Da ultimo, in questo intervento, per ragioni di sicurezza avrei visto bene l'estensione dell'utilizzo dell'asfalto colorato al tratto di percorso pedonale corrente a livello carreggiata su via Peano, sino al corso XXVII Aprile.

Mi auguro che per gli interventi in corso di esecuzione nel Piazzale Buttini e nella ex caserma Musso, data la vastità delle superfici interessate dai lavori, non venga persa l'occasione per garantire in tali luoghi il raggiungimento di un buon rapporto di permeabilità dei suoli che, come sappiamo, è importante sia per la ricarica delle falde sia per la riduzione dei quantitativi di acqua piovana recapitanti nelle fognature e poi nei corsi d'acqua superficiali soprattutto in occasione di acquazzoni intensi o di piogge di lunga durata.

Spero proprio che con piazza btg. Alpini si sia chiuso il ciclo negativo della riqualificazione delle aree verdi a Saluzzo.