I cantieri si trasformano in opere d'arte nella mostra "I Volti dell'Ance" allo spazio Varco di Cuneo [VIDEO]

Una galleria di 95 immagini e un omaggio al coraggio, all’iniziativa degli imprenditori

e al saper fare delle maestranze di cantiere, luogo in cui le “cose” prendono forma,

grazie alla dedizione, alla passione e all’attenzione di chi lavora. Ad ideare la mostra,

curata dal fotografo professionista Andrea Migliore, e a presentarla alle Istituzioni,

ai media e alla cittadinanza, giovedì 30 novembre, nello spazio del Varco di via

Pascal, è stata ANCE Cuneo.

A spiegare come è nata questa iniziativa è Gabriele Gazzano, presidente dei

Costruttori edili cuneesi: "Ogni anno dedichiamo un momento speciale ai nostri

Associati con una premiazione simbolica per l’impegno profuso in una vita di

lavoro. Quest’anno, abbiamo deciso di fare un dono a tutti, reso possibile grazie al

sostegno dell'ANCE Piemonte e Valle d'Aosta, un elegante volume fotografico

d’autore che rimarrà a memoria di questo momento storico e dei valori

dell’associazione".



Ogni foto narra una storia unica e riflette la varietà di competenze e il contributo

d’ingegno che sostiene l'industria delle costruzioni. Negli scatti, i cantieri si

trasformano in opere d'arte.



"Con il progetto 'I volti dell'Ance' abbiamo lavorato su più fronti d'azione, per

raccontare gli imprenditori edili, che operano in un ambito in cui l'elemento umano

è fondamentale e prevale ancora sulla componente tecnologica, un dato di fatto che

rappresenta una straordinaria opportunità. Negli scatti si legge non solo la tecnica,

ma anche la storia di una persona e di un’azienda", conclude il presidente di Ance

Cuneo, Gazzano.



All’inaugurazione, sono intervenuti il vicesindaco Luca Serale che ha portato il

saluto della città di Cuneo, il presidente di Ance Piemonte e Valle d’Aosta, Paola

Malabaila, il presidente della provincia Luca Robaldo e il direttore degli industriali

Cuneesi, Giuliana Cirio.