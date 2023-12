Il Centro Down e la Società Corale Città di Cuneo presentano l'incontro di musicoterapia

Sabato 9 dicembre dalle 15,30 alle 17,30, presso la sede della Società Corale Città di Cuneo, in Via Santo Stefano da Cuneo 9, avrà luogo un incontro dedicato a ragazze ragazzi e adulti, dai 15 anni in su, in cui ritmo, melodia, armonia, canto e movimento diventano preziosi mezzi di espressione di sé ed interazione con gli altri.



Per info e costi:

info@coralecittacuneo.org

380 4382861