In caso di neve: il Comune di Alba ricorda le norme di comportamento da rispettare

Su molte strade, dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024, è scattato l'obbligo degli pneumatici invernali su tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli.

In generale, i ciclomotori a due ruote, i motocicli e le biciclette possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.

La sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, potrebbe costituire un grave intralcio per il funzionamento degli autoveicoli adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento delle soluzioni antigelo.

Da novembre 2023 a marzo 2024 durante le nevicate e per le 12 ore successive sono pertanto istituiti i seguenti divieti:

• DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI nelle strade a senso unico di circolazione sul lato sinistro della carreggiata, rispetto al senso di marcia e nelle strade a doppio senso di circolazione, sul lato della carreggiata corrispondente ai numeri civici dispari.

• DIVIETO DI SOSTA IN ORARIO NOTTURNO dalle 20.00 alle 8.00 (in caso di nevicate superiori ai 20 cm) nelle seguenti piazze: Cagnasso, Marconi, San Francesco d’Assisi, Mons. Grassi e Vittorio Veneto.

I proprietari di fabbricati dovranno provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti la proprietà per una larghezza di metri 1,50 a partire dal muro del fabbricato. La neve accumulata non dovrà essere gettata nelle strade pubbliche, ma ammucchiata in modo da non intralciare il passaggio veicolare e pedonale.