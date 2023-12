Dai Carabinieri consigli anti-truffa e un vademecum in sette punti per prevenire raggiri e furti in abitazione

“ Purtroppo – ha spiegato l'ufficiale – anche in questa zona agiscono bande di delinquenti organizzate in piccoli nuclei che si concentrano sui reati contro il patrimonio e sulle truffe, queste a danno perlopiù delle persone anziane. Un aiuto che si può dare al corso delle nostre indagini è l’installazione all’ingresso dell’abitazione di una semplice telecamera, prodotti ormai sul mercato a prezzi abbordabili e di facile installazione: ciò faciliterebbe il riconoscimento facciale e le conseguenti indagini. Molto utili sono le segnalazioni di auto sospette ferme o in ricognizione, delle quali si dovrebbe memorizzare la targa. Con l’aiuto delle telecamere comunali e i conseguenti incroci di informazioni si possono così ricostruire i movimenti dei malviventi e identificarli. Un dato di fatto è che le bande dedite alle truffe sono davvero ben organizzate e molto subdole ”.

Concetti e consigli simili sono stati espressi dal maresciallo Caputo: “La collaborazione con i cittadini è fondamentale per prevenire situazioni spiacevoli. Ricordiamo che le Forze dell’Ordine indossano sempre uniformi riconoscibili e hanno auto di servizio con le relative scritte, che è bene non aprire a sconosciuti, anche quando dicono di lavorare per servizi di pubblica utilità e di segnalare sempre qualunque situazione anomala si noti nel proprio vicinato. Le registrazioni delle telecamere private sono davvero un ausilio prezioso per le indagini. Dopo i casi di furti in abitazioni o negozi noi eseguiamo sempre un sopralluogo accurato: non sempre ci consente di arrivare in tempi brevi a consegnare gli autori alla giustizia, ma procura sollievo alle vittime e quel po’ di conforto che serve in simili casi”.