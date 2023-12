La Compagnia & Rete del Buon Cammino viaggia nel cuore della natura e della cultura locale

La Compagnia & Rete del Buon Cammino, in collaborazione con i Comuni di Martiniana Po, Envie, Revello, Castellar e le associazioni locali "Vita ai Sentieri di Martiniana Po," "La Torre nel Parco" e "'I Argic" di Envie si prepara, dopo il successo di partecipanti di domenica scorsa, per un nuovo evento che abbraccia la bellezza della natura e la ricchezza culturale del territorio.

L’appuntamento per i “camminatori” è per domenica 3 dicembre, nell’ambito del progetto "Spazio Outdoor Oasi della Frutta."

Sarà effettuata un’escursione unica: sul percorso di circa 9 chilometri e mezzo da Envie a Revello e ritorno, con una durata approssimativa di tre ore e mezza.

Il ritrovo è alle ore 9 in piazza del municipio a Envie, da dove avrà inizio la passeggiata naturalistica.

Le educatrici Serena Borretta e Luisa Testa affronteranno il tema della famiglia e del tempo libero, mentre Alessandra Castelli, insegnante e direttrice dei cori "Envie de Chanter," arricchirà l'esperienza con il suo contributo musicale del gruppo giovanile.

A fine escursione è organizzato un pranzo conviviale nella bocciofila comunale di Envie.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 2 dicembre ai numeri: 329-1369082, 348-5934276.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario e dettagli dell'evento saranno disponibili sulla pagina Facebook dello "Spazio Outdoor – Oasi della Frutta."

La partecipazione agli eventi proposti sarà gratuita per gli associati dei vari sodalizi promotori e dei comuni interessati. Per coloro che non sono associati e non residenti nei comuni coinvolti, è prevista una quota di partecipazione di euro 5 per ogni escursione.

Il calendario delle iniziative organizzate dalla Compagnia & Rete del Buon Cammino si è aperto domenica con un buon numero di partecipanti, in collaborazione con le associazioni dei comuni di Martiniana Po, Revello, Castellar ed Envie dello Spazio Outdoor Oasi della Frutta.

Domenica scorsa, 26 novembre, il laboratorio “plein air” ha dato il via a nuove esperienze di nuove forme di trekking e mountain bike con successo.

Una cinquantina di persone appassionate di trekking hanno percorso gli oltre 10 chilometri dell’anello anello che collega Martiniana Po con Revello.

Le "cattedre ambulanti", in tema di orientamento scolastico e lavorativo, hanno arricchito l'evento con quanto raccontato da Alessandro Parola, preside del liceo classico e scientifico di Cuneo, e di Tommaso Del Tomba, direttore del centro dell’impiego di Saluzzo.

Gli interventi mirati di Ermanno Bressy, presidente della Compagnia & Rete del Buon Cammino, dell’assessore alla cultura del Comune di Revello Katia Disderi, della consigliera Graziella Costa, e dell’associazione "Vita ai Sentieri di Martiniana Po" rappresenta dal vicesindaco Bruno Berardo e dall’assessore al turismo Danilo Nasi, hanno contribuito a rendere l'evento un'esperienza importante, con focus su cultura, natura e sport.

Nel pomeriggio è stata visitata l’azienda di Andrea Isoardi, che ha condiviso racconti sulle api, la cultura biodinamica, presentando i suoi prodotti e sottolineando l'importanza di sostenere le realtà locali.