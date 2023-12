La prevenzione dell'artrosi continua all'ospedale di Verduno anche a dicembre

L’ASL CN2 continua anche nel mese di dicembre a promuovere la campagna gratuita per la prevenzione dell’artrosi all’anca, patologia per la quale una corretta diagnosi in fase pre artrosica permette al paziente di ricorrere a possibilità terapeutiche meno invasive rispetto alla sostituzione protesica.

La campagna di prevenzione “Salvè l’anca” ha lo scopo di offrire una valutazione ortopedica gratuita a tutti gli adolescenti e adulti di età compresa tra i 16 e 60 anni che soffrono di dolore all’anca occasionale, possibile sentinella di artrosi precoce.

Le visite si svolgeranno presso gli ambulatori di Ortopedia dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (IV piano). I prossimi appuntamenti avranno luogo, previa prenotazione, sabato 23 dicembre 2023 .

Per prenotare la propria visita occorrerà mandare una e-mail all'indirizzo: salvelanca@aslcn2.it, indicando il proprio nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare il sito: www.aslcn2.it