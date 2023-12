L’associazione Paesaggi Vitivinicoli alla Conferenza sul Patrimonio Culturale a Napoli

L'associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato ha partecipato alla conferenza internazionale "Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st century" tenutasi a Napoli dal 27 al 29 novembre 2023.

La conferenza, organizzata dal Governo italiano per tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura di concerto con l’UNESCO, e in collaborazione con il Comune di Napoli, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e della ricorrenza del ventennale della Convenzione sul Patrimonio Immateriale.



I temi trattati hanno riguardato il significato del patrimonio inteso quale volano per lo sviluppo sostenibile, al fine di favorire la pace e per la tutela dei patrimoni attraverso la partecipazione costante e dinamica delle comunità, esse stesse patrimonio vivente.



Il Forum è stato un'occasione importante di scambio e discussione, in particolare sul tema del turismo sostenibile, tematica di rilevanza condivisa da tutti i siti UNESCO presenti, ognuno con la propria specificità.



Il presidente Giovanna Quaglia ha commentato: "Un appuntamento internazionale con la sottoscrizione di una Carta per i Paesi UNESCO ricca di spunti operativi per la tutela e valorizzazione del patrimonio. L’invito all’Associazione ha permesso di confrontarci sui nostri progetti in corso e sulle iniziative del decennale. Innovazione, sostenibilità e condivisione con la comunità sono stati i temi centrali delle conferenze”.