Moretta, Cascina San Giovanni gremita per l’incontro sulle Comunità Energetiche

Il salone di Cascina San Giovanni era gremito venerdì scorso per l’incontro sulle comunità energetiche e sulle fonti rinnovabili che ha visto la partecipazione del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il convegno si è aperto con la presentazione, da parte dell’ex parlamentare e oggi presidente di SmartCommunitiesTech Claudia Porchietto, della normativa sulle comunità energetiche e sulle opportunità di valorizzazione del territorio, con un focus sul supporto agli investimenti di enti pubblici e privati. L’azione dei Comuni deve infatti essere accompagnata dalle competenze tecniche di chi ha fatto esperienza in questi anni sui temi legati alla transizione e all’autonomia energetica.

Le “buone pratiche” sono invece state affidate al racconto di Silvia Chiassai, sindaco del Comune toscano di Montevarchi e presidente della Comunità Energetica Valdarno, a Stefano Bonino, ingegnere e consulente energetico della stessa comunità, e ad Andrea Chiabrando, direttore tecnico del Consorzio Monviso Agroenergia.

Ha spiegato Chiassai: "Quella della Valdarno è la prima comunità energetica a trazione pubblica in Italia promossa dal municipio di Montevarchi con un partenariato pubblico privato. Un progetto innovativo, diventato nel tempo modello da seguire a livello nazionale. Si basa su due punti principali: gli incentivi per l’immissione in rete dell’energia prodotta e contributi legati anche a fondi Pnrr per i Comuni sotto i 5 mila abitanti, agevolazioni che saranno cumulabili".

"Quella delle Comunità Energetiche – ha concluso il ministro Pichetto Fratin – è una grande opportunità, ma come tutte le novità, va gestita bene. In dieci anni l’Italia è passata da 500 a un milione di produttori energetici. I problemi ci sono, e va messo ordine. Il meccanismo è buono, virtuoso, ma invito tutti i Comuni e gli enti alla cautela, perché l’azione delle Comunità energetiche funziona se il meccanismo è solido. Lo posso toccare ocn mano ogni giorno nel mio operato, da ministro: oggi un terso dell’energia italiana deriva da fonti rinnovabili, ma puntiamo più in alto. Per farlo però occorre muoversi con solide basi, senza voli pindarici".

Nel corso del convegno è arrivato il saluto, in videocollegamento, del presidente della Regione Alberto Cirio: "Ci sono tante opportunità da cogliere – ha sottolineato – anche se il momento è complicato. Tendiamo alla sostenibilità ambientale, ma senza perdere di vista che sia una sostenibilità anche economica e sociale".

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti ha concluso, nel ringraziare i presenti, sottolineando "La grande partecipazione di pubblico e la forte di presenza di amministratori locali, segno dell’interesse al tema e della volontà di condurre il territorio verso un modello più verde e sostenibile".