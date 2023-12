Porte aperte a Ceva per chi sogna di diventare Estetista anche dopo i 18 anni

A partire da gennaio, il settore estetica del Cfpcemon si prepara a un cambio significativo: aprirà le porte del proprio laboratorio alle attività serali, con il corso biennale di qualifica, per aspiranti estetiste di tutte le età.

Dal 2012 questa possibilità è accessibile ai giovani under 18 ma per ottenere la qualifica dopo l’obbligo scolastico era necessario spostarsi su Torino, Savona o Cuneo.

Vista la crescente richiesta, il Cfpcemon ha deciso di organizzare anche il corso per gli adulti, riconosciuto dalla Regione Piemonte, che permetterà anche a chi sceglie di avvicinarsi a questa professione dopo il diploma o dopo un percorso professionale diverso, di accedere alla formazione senza doversi accollare centinaia di km ogni sera.

La normativa che regola questa professione prevede una durata complessiva di 1800 ore, suddivise in due anni, e una vasta gamma di competenze tra cui massaggi, make-up, trattamenti viso e corpo, nail art, depilazione e solarium.

Se conseguire la qualifica per Estetista a Ceva finora era utopia per gli over 18 ora, grazie anche alla collaborazione con Banco Azzoaglio, questo sogno è finalmente a portata di mano.

“Siamo infatti entusiasti di annunciare la collaborazione con Banco di Credito P.Azzoaglio Spa che renderà accessibile il percorso per diventare un Estetista a tutti le persone maggiorenni” - spiega il direttore Marco Lombardi – “grazie alla partnership, infatti, gli iscritti potranno accedere al nostro corso biennale con un finanziamento che coprirà l'INTERO costo del percorso e a condizioni davvero vantaggiose.”

Chi fosse interessato a maggiori informazioni sul corso può partecipare all’incontro di presentazione che si terrà il 14 dicembre alle ore 17.30.

Tutti i dettagli sul corso https://cfpcemon.it/v/formazione/estetista--corso-per-adulti