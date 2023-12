L’investimento e poi la fuga, ma il proprietario dell’auto respinge ogni addebito: "La sera prima l’avevo affidata all’autolavaggio"

Il 15 maggio 2021 una 40enne di origini congolesi venne investita da un'automobile lungo via Torino a Mondovì. Il tonfo seguito al violento urto aveva attirato l’attenzione di diversi passante e anche della sorella della vittima, che residente in quella via scese subito di casa per sincerarsi sulle condizioni della congiunta. “Era sull’asfalto in un lago di sangue – ha riferito la donna in tribunale -. Le dissi che doveva farcela per suo figlio, un bimbo autistico. Le parlavo per tenerla sveglia e lei mi aveva detto che la macchina che l’aveva investita era una Golf nera”.

Alla guida dei veicolo c’era un giovane ora accusato in tribunale a Cuneo di lesioni colpose stradali e fuga. L’imputato è titolare di un autolavaggio e la macchina su cui viaggiava apparteneva a un suo cliente che gliel’aveva affidata per lavarla. In aula è stato ascoltato il proprietario del mezzo, che ha confermato quanto aveva riferito ai Carabinieri: “Alla guida non c’ero io. Gli avevo portato l'automobile la sera prima”.

Stando a quanto emerso, il conducente non si sarebbe fermato dopo l’investimento, ma avrebbe chiamato i soccorsi. Come spiegato anche dal marito della donna, alla sua lunga convalescenza corrispose un periodo molto duro per l'intera famiglia: “Quando la accompagnai sull’ambulanza – ha spiegato l’uomo – mia moglie mi diceva che se fosse morta non avrei mai dovuto abbandonare i nostri figli. In quel periodo lavoravo solo io. Il mio datore di lavoro mi aveva concesso di rimanere a casa, ma io non potevo permettermelo. L’incidente ha causato moltissime difficoltà, soprattutto con nostro figlio più piccolo, che soffre di autismo”.

La prossima udienza si celebrerà il 24 giugno.