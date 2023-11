“Ciak... si canta”: Trio Ensemble d'Autore in concerto a Borgo San Dalmazzo

Le più belle colonne sonore eseguite da due formidabili musicisti e i brani più celebri cantati da una grande voce. Il “Trio Ensemble d'Autore” si esibirà domenica 3 dicembre a Borgo San Dalmazzo con “Ciak... si canta”: Fabrizio Pepino al pianoforte e Vera Anfossi al violino accompagneranno il tenore borgarino Michelangelo Pepino.

Appuntamento alle 21 all'Auditorium borgarino, nell'ambito dei festeggiamenti della 454^ Fiera Fredda. Entrata libera fino ad esaurimento posti.

Programma

J.Mercer/Henry Mancini (Colazione da Tiffany) - MOON RIVER (Strumentale)

Sergio Bardotti, Francis Lai - LOVE STORY

Nino Rota - IL PADRINO (Strumentale)

roberto Benigni - LA VITA È BELLA

Ennio Morricone - C’ERA UNA VOLTA IL WEST (Strumentale)

Ennio Morricone - SE (Nuovo cinema Paradiso)

Vangelis (La conquista del paradiso) - Conquest of Paradise (Strumentale)

Harold Arlen con testi di E.Y. Harburg - OVER THE RAINBOW (L’arcobaleno)

Robert Emmett Dolan - MY OWN TRUE LOVE (Tara’s Theme) (Strum.)

Maurice Jarre - LA CANZONE DI LARA (Dottor Zivago)

Carlos Gardel - Alfredo Le Pera - POR UNA CABEZA (Strumentale)

Luis E. Bacalov - MI MANCHERAI (da Il postino)

Vittorio Monti - LA CSÁRDÁS (Strumentale)

Fain - Webster - L’AMORE È UNA COSA MERAVIGLIOSA





VERA ANFOSSI, Violino

Vera Anfossi si è brillantemente diplomata in violino e in viola presso il Conservatorio G. Verdi di Torino.

Ha studiato con il M° Gerard Poulet presso l’Accademia Internazionale di Nizza, del M° Stoian Kalcev e del M°Jacques Francis Manzone presso il Conservatorio di Mentone dove ha conseguito il “I° Prix du violon”.

Ha fondato l’ Orchestra Filarmonica del Piemonte . E' presidente dell’Associazione “Incontri d’autore” di Cuneo e dell’Associazione “Promo Cuneo”. Svolge intensa attività concertistica e collabora con varie formazioni cameristiche con cui ha effettuato tournèe in Scozia, Germania e in Cina.

È docente di violino al Liceo Musicale Statale “Ego Bianchi” di Cuneo__





FABRIZIO PEPINO, Pianoforte

Ha iniziato gli studi di pianoforte al Civico Istituto Musicale D. Rosso di Borgo San Dalmazzo, prima con la Prof.ssa Raffaella Bertaina e poi con la Prof.ssa Rosmarie Braendle. Laureato in Architettura, ha studiato canto lirico come tenore al Conservatorio Musicale “Ghedini” di Cuneo sotto la guida del Prof. Carlo De Bortoli. Oltre allo studio della musica classica affronta anche il repertorio leggero che lo ha portato ad esibirsi in duo con vari artisti sia in Italia che all’estero. Ha alle spalle numerosi concerti in formazioni da camera e si e esibito spesso con cantanti in recitals lirici comprendenti l’Opera, l’Operetta e la musica Sacra. Fa parte dell ”Ensemble d’Autore” con il quale ha inciso CD e partecipato a prestigiose stagioni concertistiche.





MICHELANGELO PEPINO, Tenore

Il tenore Michelangelo Pepino è stato allievo del Maestro Franco RUSSO e del soprano Fernanda COSTA. Ha al suo attivo prestigiose tournée in tutto il mondo (Argentina - Austria - Belgio - Bielorussia - Brasile - Canada - Francia - Germania - Russia - Spagna - Svizzera - Ungheria - Stati Uniti (Dallas - Texas).

Ha inciso l’inno ufficiale per i festeggiamenti dei 150 anni della Provincia di Cuneo.

È stato premiato quale “PIEMONTESE PROTAGONISTA 2016” dalla Federazione Internazionale Associazioni Piemontesi nel Mondo per la sua "attività canora e musicale" e per aver rappresentato la “cultura italiana a livello internazionale”.