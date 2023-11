Bocce, Michele Ferrero si gode l'argento iridato conquistato in Thailandia: "Grande soddisfazione"

Giorni di meritato riposo per Michele Ferrero, diciassettenne di Aisone fresco di argento nel tiro di precisione junior al Mondiale di Bangkok.

Rientrato martedì dalla Thailandia, dopo una settimana di gare, può godersi il suo prezioso secondo posto oltre al buon risultato di squadra nella prova a terne, laddove l'Italia ha raggiunto i quarti di finale.

Un futuro tutto da scrivere per il giovane talento (17 anni tra un mese), iscritto al quarto anno dell'Istituto Agrario di Cuneo e cresciuto sportivamente nella società Luigi Biarese di Demonte: "Sono davvero molto contento di questa medaglia d'argento. Non mi aspettavo, sinceramente, un risultato del genere. Il mio avversario in finale (il thailandese Saharat Aramrod) è fortissimo, motivo per cui non ho nessun rammarico ma solo tanta soddisfazione. E' stata una bella esperienza, seppur impegnativa. Il livello era piuttosto alto, io ed i miei compagni abbiamo fatto il possibile. Spero di continuare su questa strada e magari migliorare ulteriormente. L'anno prossimo ci saranno gli Europei Junior, farò di tutto per ripetermi"