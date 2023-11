Bocce, volo: Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo pronta per la Coppa Europa di società under 18

Eybens - Francia - Prossimo fine settimana internazionale per gli under 18 del volo dell’Auxilium Bertolotto Porto Saluzzo, che giocheranno in Francia, ad Eybens, la Coppa Europa di società.

Un evento importante che vedrà il team di Paolo Costa sfidare i pari età, i francesi del Cbd Ain, i croati del Sveti Jacov, campioni in carica e gli sloveni del Bd Kozlek, che giocheranno una competizione con un girone all’italiana al termine della quale, vincente, sarà la formazione che avrà totalizzato più punti.

La formula tecnica di ogni singolo incontro, prevede una staffetta, in simultanea due tiri di precisione e due combinati, due progressivi, due prove individuali e due prove a coppie.

Il team saluzzese, partirà per la Francia venerdi 1 dicembre al mattino, per arrivare nel pomeriggio ad Eybens (vicino a Grenoble)per gli allenamenti ed il sorteggio. La kermesse, partirà sabato 2 dicembre alle ore 8,30 con il primo turno; a seguire ore 14,30 il secondo turno ed al termine cerimonia di presentazione delle squadre partecipanti.

Si riprenderà domenica 3 dicembre alle ore 8,30, che si concluderà con la cerimonia di premiazione.

Convocati dal diesse saluzzese Costa per questo appuntamento, Francesco Costa, Matteo Macario, Matteo Costa, Nicolò Buniva, Federico Bellino, Alessio Cagliero, Valentina Oleastro ed Arianna Falletti; completa lo staff, il team manager Michela Perassi.