Calcio: 100 euro di multa per Accademia Calcio e Giovanile Genola 05 dopo i fatti della scorsa settimana

Il giudice sportivo si è pronunciato in seguito alle partite dello scorso fine settimana, tra cui Accademia Calcio-Giovanile Genola 05 (Terza Categoria girone C), terminata da un giocatore della squadra ospite all'ospedale di Verduno con la mandibola fratturata.

Il provvedimento disciplinare non fa completa chiarezza su quanto accaduto al termine dell'incontro, né consente di individuare eventuali responsabili, assegnando ad entrambe le società una sanzione pecuniaria.

Per Accademia Calcio e Giovanile Genola 05 muita di 100 euro, con identica motivazione: "Per comportamento rissoso da parte dei propri giocatori non individuati nominalmente dall'arbitro con i giocatori avversari al termine della gara, rissa sedata dall'intervento dei dirigenti"