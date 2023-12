Campionati Europei di Cross: Arnaudo, Roatta e Gemetto nella spedizione azzurra per Bruxelles

Dopo i prati de La Mandria e del suo Castello a Venaria, i Campionati Europei di Cross fanno tappa quest'anno in Belgio, nella capitale Bruxelles.

All'appuntamento di domenica 10 dicembre, la squadra azzurra si presenterà con 42 atleti, di cui 21 uomini e 21 donne, e con la staffetta mista campione in carica.

Un anno fa questa specialità ha dato l'oro al piemontese Pietro Arese (Fiamme Gialle) che, sui prati di casa, era salito sul gradino più alto del podio insieme a Yassin Bouih, Gaia Sabbatini e Federica Del Buono. Quest'anno Arese sarà di nuovo ai nastri di partenza insieme a Sabbatini, con loro Ossama Meslek e Marta Zenoni.

In totale saranno sette i piemontesi a vestire la maglia azzurra agli Eurocross, compreso appunto Arese. Al maschile torna a vestire la maglia azzurra nel cross lungo Italo Quazzola (Atl.Casone Noceto), tra i veterani della manifestazione visto che quello di Bruxelles sarà per lui il sesto eurocross (prima edizione cui prese parte il 2012 a Budapest, ultima a Chia nel 2016). Nella categoria u23 esordio invece in maglia azzurra per Luciano Spettoli (Atl. Alessandria).

Al femminile nel cross lungo torna in azzurro Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino). Dopo i successi di squadra nella categoria u23 insieme a Nadia Battocletti (oro nel 2021, argento nel 2023) quest'anno la piemontese sbarca nella categoria assoluta, pronta a portare punti preziosi alla classifica nazionale ma anche per un buon piazzamento individuale. In squadra con lei ci sarà anche Valentina Gemetto (DK Runners Milano) che ritrova l'azzurro già indossato in passato nelle categorie giovanili. Ed Elisa Palmero (Esercito), per la quale quello di Bruxelles rappresenterà il secondo Europeo di Cross in carriera, dopo quello di Tillbrug del 2019. In gara tra le u20 ci sarà poi Adele Roatta (Bracco Atletica), già azzurra lo scorso anno a Venaria.