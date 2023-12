Judo KDK Cuneo in gara ad Arenzano

Domenica 26 novembre il Judo Kodokan Cuneo ha partecipato presso il Paladuferco di Arenzano al Budo Trophy 2023, torneo giovanile riservato alla classi bambini, fanciulli e ragazzi.

Nella categoria “fanciulli” Antonia Tankoczi ha conquistato il primo posto, vincendo tutti i e 3 gli incontri per ippon (ko tecnico), manifestando una netta superiorità nei confronti delle contendenti.

Nella categoria “ragazzi” Aurora Dell’Aquila ha raggiunto la medaglia d’argento, perdendo il primo incontro contro un’avversaria più esperta, ma poi sconfiggendo le altre due rivali. Entrambe le judoka hanno dimostrato un progresso e un miglioramento tecnico frutto del lavoro svolto in questi mesi di attività; inoltre questi tornei sono delle ottime opportunità per arricchire il bagaglio tecnico personale e un’occasione per affrontare nuove sfide.

Lo staff del Kodokan Cuneo è soddisfatto dei risultati ottenuti dai propri atleti e continuerà a lavorare per migliorare le prestazioni.