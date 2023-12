Karate: la Shotokan Karate Cavallermaggiore in evidenza alla gara provinciale di Cervasca

Sabato 25 novembre, presso il Palazzetto dello sport di Cervasca, si è svolta la gara provinciale di kata, della Federazioni S.K.I. – Italia.

La competizione ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti delle categorie juniores, seniores e veterani, provenienti da tutte le scuole di karate della Provincia.

La Shotokan Karate Cavallermaggiore, guidata dal Maestro Massimo Spertino e dal Maestro Antonino Viola, vi ha preso parte con 5 atleti, riportando anche in questo secondo appuntamento stagionale lusinghieri risultati:

- BONINO Luca medaglia d'argento nella categoria juniores

- CARENA Licia medaglia di bronzo nella categoria seniores

- BIAZZI Mattia 4° classificato nella categoria seniores.

I Maestri sono stati soddisfatti anche delle prestazioni degli altri due karatechi di Cavallermaggiore: GENTILE Sofia e SPERTINO Ettore che, nonostante la buona esecuzione del rispettivo kata, non sono riusciti a raggiungere il podio, sul quale sono saliti atleti di livello internazionale. La parola kata nella lingua giapponese in antichità assumeva il significato di simbolo per enfatizzarne il contenuto spirituale della disciplina ed oggi assume il significato più semplice di forma: infatti il kata è un succedersi di tecniche di parate ed attacchi codificati contro più avversari immaginari.

Ogni kata richiede diversi livelli di studio, in funzione della maturità dell’atleta: al suo interno vi sono stratificate informazioni che servono ad insegnare qualcosa al corpo dell'atleta, al cui crescere dell’esperienza, gli permetterà di acquisire diverse modalità di praticare il kata, ovvero uno dei più importanti strumenti per apprendere l'arte del karate.