Twirling Carrù, via ad una nuova stagione

Terminata l’avventura europea in terra francese che ha portato a casa il massimo titolo- Oro per il Team Junior - e grandi altre soddisfazioni, con ancora nella mente le emozioni vissute e grande slancio verso il futuro, il mese di novembre ha dato avvio alla nuova stagione 2023/24 dell’AS Twirling Carrù.

Domenica 19 novembre a Cantalupa (TO) si sono concluse le fasi interregionali del campionato di specialità tecniche per il Twirling piemontese e ligure.

Il Carrù ha portato a casa i seguenti risultati:

Categoria SOLO JUNIOR B: categoria numerosa con 33 concorrenti e con atlete agli esordi a questo livello: Sappa Erica: 18a classificata di giornata e 23a classificata nel Campionato Regionale; Schellino Agata: 22a classificata di giornata e 24a classificata nel Campionato Regionale; Vinai Angelica: 24a classificata di giornata e 21a classificata nel Campionato Regionale; Balbo Michela: 25a classificata di giornata e 28a classificata nel Campionato Regionale; Calicchia Sofia: 28a classificata di giornata e 26a classificata nel Campionato Regionale;

Categoria SOLO JUNIOR A: Garelli Giulia, 9a classificata di giornata 6a classificata nel Campionato Regionale;

Categoria SOLO SENIOR A: Occelli Gaia, 4a classificata di giornata e 3a classificata nel Campionato Regionale. Gaia accede al campionato italiano

Categoria ARTISTIC TWIRL JUNIOR B: Arbarello Martina, 2a classificata sia di giornata sia nel Campionato Regionale. Martina accede al campionato italiano

Categoria ARTISTIC TWIRL YOUTH A: Vinai Sara, 1a classificata sia di giornata sia nel Campionato Regionale. Sara accede al campionato italiano;

Categoria ARTISTIC TWIRL JUNIOR A: Bonino Nicole, 2a classificata sia di giornata sia nel Campionato Regionale. Accede al campionato italiano;

Categoria ARTISTIC PAIR JUNIOR B: Filippi Alice con Ornato Matilde, duo 3o classificato sia di giornata sia nel Campionato Regionale. Accede al campionato italiano

Il giorno seguente, lunedì 20 novembre, nella prestigiosa "Sala Trasparenza" situata nel cuore del grattacielo della Regione Piemonte, le atlete del Carrù sono state premiate nella celebrazione degli atleti twirling "medagliati" ai recenti Campioni del Campionato del Mondo 2023 (Liverpool, Inghilterra) e Campionato Europeo 2023 (Mouilleron le Captif, Francia). Le atlete in questione sono state premiate per i risultati ottenuti al Campionato Europeo.

TEAM JUNIOR medaglia d'oro, formato da: Bonino Nicole, Bruno Giulia, Chiera Viola, Garelli Giulia, Lasagna Noemi, Milani Matilde, Stralla Sofia e Vinai Sara;

TEAM SENIOR medaglia di bronzo, formato da: Bertotto Giulia, Carnevale Francesca (ASD New Twirling Bra), Gabutti Francesca, Lasagna Francesca, Massimino Valentina, Occelli Gaia, Ottaviano Marika (assente per motivi di lavoro); SOFIA STRALLA medaglia di bronzo.

La cerimonia ha visto la presenta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell'assessore Fabrizio Ricca, del Presidente Federale Gianfranco Porqueddu, del nostro Presidente Maurizia Occelli e dei consiglieri Raffaella Odasso e Paolo Stralla.