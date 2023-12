Cuneo, venerdì 1 dicembre chiuso corso Kennedy: s'installa una gru nel cortile interno di palazzo Santa Croce

Nell’ambito del cantiere di restauro e recupero funzionale di Palazzo Santa Croce, si rende necessario posizionare una gru edile all’interno del cortile del fabbricato.

Tali operazioni avranno inizio a partire dalla mattinata di venerdì 1 dicembre, con interessamento della carreggiata completa di Corso Kennedy, nel tratto compreso tra Via F.lli Vaschetto e Via Santa Maria, adiacente la facciata esterna di Palazzo Santa Croce, per consentire le manovre d’ingresso e posizionamento di un’autogru e dei mezzi in uso alla ditta appaltatrice, predisposti al trasporto, scarico e sollevamento/movimentazione delle strutture edili, gru uso cantiere, con delimitazione di tutta l’area per motivi di sicurezza ed incolumità delle persone.

Per tali motivi dalle ore 8:15 di venerdì 1 dicembre e sino a termine dei lavori (previsto entro le ore 18 del medesimo giorno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e l’andamento dei lavori) sarà operativa la chiusura completa al traffico di Corso Kennedy, nel tratto compreso tra Via F.li Vaschetto e Via Santa Maria.