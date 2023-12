Il gruppo Buzzi SpA entra a far parte del mondo Cuneo Volley

Importante sinergia in arrivo al Cuneo Volley, la Buzzi Unicem Srl del gruppo Buzzi SpA entra a far parte del mondo biancoblù.

Una nuova partnership con un’importante azienda del territorio cuneese, con sede a Robilante. Una delegazione della serie A2 e della dirigenza hanno visitato la cava di Roaschia, sito di estrazione di calcare con mezzi meccanici e utilizzo di esplosivi, dove hanno potuto assistere alla “volata” di una sezione rocciosa. Dopodiché hanno visionato l’impianto di frantumazione e la prima parte del trasferimento con nastro trasportatore in galleria, ben 6 km di tunnel nella montagna fino alla sede di Robilante, dove è poi proseguita la visita aziendale

« La scelta di sponsorizzare il Cuneo Volley nasce da una visione comune: entrambi puntiamo su una squadra di "giocatori" che è un mix di giovani e di esperti che aiutano a sviluppare le competenze e ad emergere.» - Marco Duranda, direttore della cementeria di Robilante della Buzzi Unicem Srl.

La Buzzi Unicem Srl è un’azienda italiana appartenente al gruppo Buzzi SpA, dedicata alla produzione e vendita di cemento e aggregati naturali.

Buzzi Unicem impiega circa 1.500 dipendenti, presente in Italia con 8 cementerie e 3 centri di macinazione, nel 2022 ha realizzato un fatturato consolidato di 726 milioni di euro.L'azienda, in linea con la politica di gruppo, persegue con impegno una visione di lungo termine, investendo nelle proprie strutture produttive e garantendo standard di alta qualità.

In Buzzi Unicem la parola qualità ha molti significati, sicuramente il più immediato riguarda la qualità dei prodotti.

In Buzzi Unicem sono presenti strutture operative dedicate al miglioramento continuo della qualità dei prodotti, allo studio delle opportunità offerte dai materiali innovativi e/o non tradizionali, alla comprensione e alla soddisfazione delle esigenze dei clienti: un patrimonio di competenze ed esperienze internazionali di inestimabile valore, che hanno fatto proprie in oltre un secolo di attività.

Coscienti che il processo produttivo comporti degli impatti, già da alcuni anni, la sostenibilità è entrata a far parte del modello di lavoro e nel bilancio che pubblicano ormai dal 2001, documentando i risultati raggiunti e quelli che si prefiggono di raggiungere a medio termine. Non meno importante è l’attenzione alla diffusione e alla verifica del rispetto dei valori. L’onestà, la competenza, la passione dei dipendenti e dei principali fornitori sono i pilastri sui quali l’azienda è stata fondata e sui quali vuole continuare a costruire il suo futuro.