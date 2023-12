Ai Blangetti di Pianfei due "sposi" invitano alla pace

Con l'arrivo dell'inverno Pianfei ha salutato il percorso "A spasso con gli spaventapasseri", percorso ideato e realizzato del gruppo BlangEventi che, anche quest'anno, ha accompagnato i caldi pomeriggi estivi di turisti e scuole, riuscendo ancora a stupire con sorprese e spaventapasseri inediti (leggi qui).

Da pochi giorni vicino al "Magu Gros" sono comparsi due sposi con un furgoncino Volkswagen.

"Abbiamo pensato - spiega Dario Blangetti, presidente di BlangEventi - visto anche il periodo che stiamo vivendo a livello internazionale, segnato purtroppo, da guerre e conflitti, di proporre un'installazione che invitasse alla pace, alla condivisione tra tutti i popoli. Quando abbiamo smontato il percorso degli spaventapasseri, quelli degli sposi erano davanti alla chiesa e ci è venuta l'idea. Vicino a loro c'è la bandiera della pace, quella dell'Italia e quella dell'Europa."

L'associazione, in vista del Natale, sta già scaldando i motori per riportare Babbo Natale ai mercatini di Pianfei insieme ai suoi elfi, dove sarà possibile spedire la propria letterina, in occasione dei mercatini.

EVENTI E APPUNTAMENTI NATALIZI

Il mercatino, organizzato in sunergia con la Pro locol e il sostengo della BBC Pianfei Rocca de' Baldi, si svolgerà sabato 16 dicembre dalle ore 14 e domenica 17 dicembre alle 10 in pizza Vittorio Emanuele. Prodotti tipici, artigianato locale, street food, spettacoli di fuoco e animazione per bambini. Domenica 17 nel pomeriggio l'esibizione della Corale Villanovese.

Dal 24 dicembre al 7 gennaio tornerà anche il presepe in Crusà, a cura de "Gli Amici del Presepe Pianfei": l'inaugurazione sarà il 16-17 dicembre e poi sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Il 24 dicembre auguri con panettone e cioccolata calda dopo la messa di mezzanotte e il 6 gennaio pomeriggio dell'Epifania in compagnia di Re magi.