Confindustria Cuneo ospita l'evento "Digitaly - il digitale in provincia" promosso da Fare Quadrato

Si svolgerà lunedì 4 dicembre, alle ore 18.00, presso presso la sede di Confindustria Cuneo, "Digitaly - il digitale in provincia”, evento dedicato all’approfondimento dell’innovazione digitale ed alla sua importanza per gli enti locali, anche alla luce delle nuove opportunità disponibili per le pubbliche amministrazioni, la promozione del turismo e la sicurezza dei cittadini.

L’evento, organizzato da Fare Quadrato, associazione che riunisce gli amministratori under 40 della Granda, presieduta da Alberto Deninotti, che abbiamo contattato per un approfondimento in vista della serata.