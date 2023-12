Cuneo pensa alla riqualificazione dello sferisterio di piazza Martiri

Come detto, Fantino ha anticipato la convocazione della commissione nel corso del consiglio comunale di novembre rispondendo a un'interpellanza di Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni).

Il decano del consiglio comunale ha chiesto chiarimenti rispetto il progetto ricordando come - secondo il Piano Urbano del Traffico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - lo sferisterio di Cuneo debba essere spostato in zona san Rocco Castagnaretta. Arrivando anche a dirsi pronto a intervenire per richiedere la sospensione delle attività dell'ASD fino a scenario non chiarito.