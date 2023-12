Da Alba a Jeddah: il sogno di sei sbandieratori del Borgo di San Lorenzo

Certe occasioni capitano una volta sola e bisogna prenderle al volo senza farsi troppe domande: è quello che ha pensato una delegazione di 6 persone del Borgo di San Lorenzo di Alba, che è stata invitata a Jeddah in Arabia Saudita per esibirsi durante l'America's Cup, il più antico trofeo della vela che sarà in programma fino al 2 dicembre.

Dal quartier generale del Borgo non nascondono ancora un po' di sorpresa, mista ad orgoglio e un po' di adrenalina. "È stata una cosa improvvisa e velocissima, quasi una corsa contro il tempo. Siamo stati contattati da alcuni intermediari libanesi e, dopo alcune verifiche, siamo andati avanti. Cristiano, Claudio, Carlotta, Chiara, Paolo e Gabriele, accompagnati dal nostro caro amico e manager Fulvio Trifelli, da oggi si esibiranno una volta al giorno e porteranno in alto il nome di Alba".

L'invito è stato così inaspettato e rapido che ci sono ancora diversi dettagli da chiarire, come nelle storie difficili da spiegare. "Non sappiamo perché siamo stati scelti, se per le nostre esibizioni o i nostri colori, ma si tratta di un'esperienza irripetibile e che ci riempie di orgoglio. La nostra delegazione è riuscita a organizzarsi con gli impegni e con il lavoro e tornerà ad Alba direttamente domenica". Intanto, sui social è già scoppiato un tifo sfrenato.