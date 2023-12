Domenica 3 dicembre l’ingresso del nuovo parroco a Sommariva del Bosco

Don Roberto Zoccalli è il nuovo pastore della parrocchia Santi Giacomo e Filippo Apostoli di Sommariva del Bosco. Sostituisce don Piero Fissore, del quale l’arcivescovo ha accolto la rinuncia all’ufficio con decorrenza oggi 1° dicembre 2023. Inizierà il suo ministero domenica 3 dicembre incontrando i giovani nel santuario Beata Vergine Maria di San Giovanni alle ore 15 prima dell’ingresso ufficiale in parrocchia alle ore 16.

C’è molta attesa e curiosità fra i fedeli per l’evento.

Don Roberto Zoccalli, classe 1969, torinese, è stato ordinato sacerdote nel 1994 e ha prestato servizio alla collegiata di Carmagnola, alla parrocchia Santa Maria Goretti di Torino, alla SS Trinità di Moncalieri e al santuario di Santa Rita nell’omonimo quartiere della città sabauda.

Don Piero Fissore si trasferirà non lontano da Sommariva del Bosco, a Moncalieri, presso la chiesa di Nostra Signora delle Vittorie, dove ha dato disponibilità da collaboratore.

I sommarivesi hanno voluto salutare don Piero domenica scorsa in una chiesa affollatissima, festeggiandolo per i 29 anni trascorsi a Sommariva del Bosco. Molte le attestazioni di affetto da parte dei parrocchiani e dei vari gruppi che, oltre ad aver animato la messa, hanno voluto lasciare dei pensieri a Don Piero, a nome di tutti i cittadini e dell'amministrazione comunale, che ha già incontrato per il nuovo parroco.

La festa di commiato da Don Piero si è poi conclusa con un buffet sul sagrato della chiesa, dove gli animatori dell'oratorio hanno preparato un momento conviviale.

L’accoglienza a Don Roberto sarà senz’altro ricca di genuina speranza e semplicità, con l’augurio per un buon ministero in uno dei paesi più grandi e importanti del Roero.