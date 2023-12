La protezione civile di Ceresole regala 51 distanziatori alla pediatria dell'0spedale di Verduno

Il reparto di Pediatria dell'ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno ha accolto una delegazione del fruppo di protezione civile di Ceresole d'Alba, accompagnata dal sindaco Franco Olocco.

Ricevuti dal direttore del reparto Alessandro Vigo, i volontari hanno consegnato alla struttura sanitaria cinquantuno distanziatori per aerosol del tipo “Respiro”, utili per la cura di diverse patologie; come emerso dalla puntuale spiegazione del responsabile di specialità, infatti, tali dispositivi rendono più efficaci le terapie inalatorie, favorendo l'afflusso di una maggiore quantità di farmaco ai polmoni.

La donazione dei distanziatori, acquistati a condizioni di favore presso la farmacia del paese, è avvenuta grazie alla raccolta di fondi avviata dalla protezione civile di Ceresole e portata al successo dalla generosità dei tanti, privati, aziende, esponenti e dipendenti dell'amministrazione comunale, che hanno scelto di aiutare, con il loro contributo, i piccoli pazienti del nuovo nosocomio.