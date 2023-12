Massimo Nardi lascia la segreteria generale del Comune di Fossano alla volta di Alba

Il dottor Massimo Nardi ha terminato il proprio servizio di Segretario Generale del Comune di Fossano a partire dal primo di dicembre 2023, destinazione Alba.

Dopo quasi un decennio nella città degli Acaja - aveva sostituito infatti la dottoressa Laura Fenoglio, oggi in forze all'Unione del Fossanese, dal novembre del 2014 su nomina dell'allora Sindaco Davide Sordella - Nardi si sposta nella capitale della Langa per ricoprire il posto lasciato vacante ad agosto di quest'anno dal dottor Francesco D'Agostino, il quale è andato in pensione dopo vent'anni di servizio.

Dal 2012 al 2014 si è occupato ancora di Santo Stefano Belbo in una nuova convenzione con Sommariva Bosco e Baldissero d'Alba, per poi approdare a Fossano.

Il sindaco Dario Tallone: "Ringrazio di cuore il dottor Nardi per i nove anni in cui ha dato il proprio contributo alla amministrazione comunale di Fossano. Sono felice per la sua nuova esperienza presso l'amico sindaco Carlo Bo ad Alba, dove ha preso servizio il primo di dicembre. Fossano non avrà difficoltà per reperire a breve una nuova figura di segretario, anche perché ho scoperto che il ruolo qui da noi fa gola a molti e molte. Non posso dare alcuna ufficialità sui nomi, anche se cominciamo ad avere le idee abbastanza chiare...".