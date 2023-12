Pian della Regina a Crissolo si prepara per una stagione ricca di sport invernali ed eventi sulla neve

L'inizio del mese di dicembre segna l'apertura della stagione invernale a Pian della Regina.

Il tapis roulant di Pian Regina sarà inaugurato domani, sabato 2 dicembre, e sarà operativo durante tutti i fine settimana e per il ponte dell’Immacolata (8, 9 e 10 dicembre) sabato 23 e domenica 24 dicembre, e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio.

In occasione dell'apertura di domani, sabato 2 dicembre, è previsto uno skipass omaggio per tutti gli iscritti al corso di sci organizzato dalla Monviso Ski e dalla Scuola Sci Monviso di Daniele Isaia di Paesana. Questa offerta sarà valida anche per domenica 3 e venerdì 8 dicembre.

Anche il Rifugio Pian della Regina (famoso per i suoi piatti a base di polenta) sarà aperto durante tutti i fine settimana di dicembre e successivamente ogni giorno dal 23 dicembre al 7 gennaio.

In collaborazione con l'associazione culturale “Kalipè al Monviso 3841”, saranno organizzati eventi durante le vacanze di Natale, i dettagli dei quali verranno pubblicati sui siti internet del sodalizio e del rifugio.

In base alle condizioni meteorologiche, sarà in funzione la pista di bob come, così come la pista di fondo gratuita di Pian della Regina.

Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a gite di scialpinismo e di percorsi con le “ciaspole” (racchette da neve).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Rifugio Pian della Regina al numero 0175-94907, email: rifugiopiandellaregina@gmail.com, Daniele Isaia della Scuola Sci Monviso di Paesana al numero 0175-945900, e l'associazione “Kalipè Monviso 3841” tramite l'indirizzo email info@kam3841.it o al numero 320-1125135. O sul sito rifugiopiandellaregina@gmail.com.