Ad Alba la consegna del Premio San Giovanni

Sabato 9 dicembre la parrocchia di San Giovanni Battista di Alba sarà sede di una importante iniziativa, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRC e di Banca d’Alba.

Alle ore 17.30, il presidente dell’Associazione San Giovanni Attilio Cammarata consegnerà il Premio San Giovanni 2023, con cui l’associazione ogni anno premia un personaggio che ha saputo, con dedizione e passione, valorizzare e far conoscere la chiesa, il borgo e la Città di Alba.

Contestualmente, l’occasione sarà propizia per fare il punto sulle attività di valorizzazione che si sono svolte nell’ultimo anno, concentrate in particolare sull’apertura del nuovo Spazio San Giovanni, tassello del Museo Diffuso ancora in realizzazione.

Col presidente Cammarata interverranno don Dino Negro, parroco dell’Unità Pastorale Centro Storico, il sindaco Carlo Bo, il vicepresidente della Fondazione CRC Francesco Cappello, il presidente di Banca d'Alba Tino Cornaglia e Guido Mignone di I.Com Multimedia

A seguire, un nuovo momento di estrema importanza e di raccoglimento per la comunità: la famiglia del compianto Alberto Reinero (1930-1983) assegnerà una borsa di studio a uno studente meritevole dell’Istituto diocesano di musica sacra. Il professor Reinero fu una figura di notevole spessore nel panorama culturale locale: diplomato in canto a Verona, fu direttore di formazioni corali e si adoperò per la divulgazione della cultura musicale. Per la comunità è particolarmente caro ricordarlo in quanto organista nella chiesa di San Giovanni. Ad animare l’appuntamento, si esibirà in un concerto il pianista e compositore Stefano Cornaglia. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

A chiudere la stagione di eventi, l’associazione San Giovanni organizza la presentazione dei romanzi Green Stone Nero Libia di Fabrizio Borgio e L’enigma E. di Lorenzo Pesci. La presentazione sarà condotta da Tommaso Lorusso, ideatore di “Rosa in giallo e… noir” e presidente Lions. L’evento, co-organizzato dall’Associazione San Giovanni, Lions Club Alba Langhe, Associazione Alec e Solstizio d’Estate Ets, si terrà presso lo spazio San Giovanni di Alba in piazza Pertinace domenica 10 dicembre alle ore 17:30. L’ingresso è libero e gratuito, ci si saluterà con un aperitivo.